Weixdorf blitzt jetzt digital Bisher sind viele Sünder unbestraft davongekommen. Die Bilder waren zu schlecht. Nun wurde umgerüstet.

Der Blitzer an der Königsbrücker Landstraße in Weixdorf sieht schon etwas schäbig aus, das Innenleben ist aber hochmodern. Seit Kurzem wird hier mit digitaler Technik fotografiert. Das garantiert schärfere Bilder.



Dresdens Rotlichtsünder und Raser haben der Stadt in den ersten neun Monaten des Jahres Einnahmen in Höhe von 1,42 Millionen Euro eingebracht. Über 57 700 Mal waren sie mit mehr als der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs, 56 Mal verwechselten sie die rote mit der grünen Ampelphase. Jede Menge Sünden, jede Menge Geld. Doch das reicht der Stadtverwaltung offenbar nicht. Mit neuer, digitaler Technik sollen nun noch mehr Schnell- und Rotlichtfahrer überführt werden. Alle 17 Messanlagen zur Überwachung der Geschwindigkeit und des Fahrens bei Rot sind jetzt umgerüstet worden. „Zum einen steigt damit die Qualität der Bilder, und zum anderen sind die Fotos schneller zur Bearbeitung im Amt“, sagt Jutta Gerschner, Abteilungsleiterin im Ordnungsamt.

Vor allem die Qualität der Bilder hatte den Mitarbeitern im Ordnungsamt Probleme gemacht. Und manchen Sünder noch einmal davonkommen lassen. Denn insgesamt lösten die stationären Blitzer in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr zwar 76 731 Mal aus. Verschickt wurden allerdings nur 54 511 Verwarn- und Bußgeldbescheide. Besonders der Blitzer am sogenannten Margon-Haus am Dippoldiswalder Platz hat lange Zeit die Geblitzten hoffen lassen. Von den über 1 400 fotografierten Autofahrern, die bei Rot über die Haltelinie rollten, erhielten 2016 lediglich drei Prozent Post. Von den 1 000 Fahrern, die zu schnell über diese Kreuzung düsten, mussten sich nur 71 Prozent verantworten.

Vier Jahre Laufzeit

Mit der digitalen Technik soll eine solche Negativ-Statistik künftig der Vergangenheit angehören. Dabei musste die Stadtverwaltung zunächst Geduld haben, um die neuen Blitzer aufzustellen. Denn ausgenommen der beiden Blitzer auf der Waldschlößchenbrücke hat die Verwaltung alle anderen 15 Messanlagen gemietet. Mit dem Auslaufen der einzelnen Mietverträge konnte das Ordnungsamt neue Anlagen anmieten. Und damit die digitale Fototechnik einführen. Die neuen Verträge haben eine Laufzeit von vier Jahren. Bis zu 1 500 Euro kostet die Miete für eine digitale Messanlage im Monat. Hochgerechnet auf ein Jahr und die 15 Miet-Blitzer in der Stadt sind das 270 000 Euro. Ein Preis, der sich durchaus lohnt. 2016 kamen rund 1,58 Millionen Euro durch Raser und Rotlichtsünder zusammen. Im Jahr zuvor waren es noch 2,4 Millionen Euro. An drei der 17 Messstellen in der Stadt werden übrigens sowohl Raser als auch Rotlichtfahrer überführt. Das ist an der Bautzner Landstraße Am Weißen Adler, auf der Meißner Landstraße Am Urnenfeld sowie an der Bautzner Straße Höhe Löwenstraße der Fall.

Vier Anlagen messen zudem die Geschwindigkeit von Autofahrern aus beiden Richtungen. Die Blitzer müssen dafür einfach gedreht werden. Diese Anlagen stehen an der Marienberger Straße in Höhe 33. Grundschule, an der Königsbrücker Landstraße 342 in Weixdorf in Höhe Am Zollhaus, an der Gottfried-Keller-Straße sowie an der Würzburger Straße 61. Neben den stationären Anlagen verfügt das Ordnungsamt über drei mobile Messanlagen. „Bei der Auswahl der Standorte stehen immer die Sicherheit vor Schulen, Kindergärten oder auch Krankenhäusern sowie Unfallschwerpunkte im Vordergrund“, sagt Gerschner. Die mobile Messtechnik ist bereits seit 2013 digital.

Spitzenreiter an der Waldschlößchenbrücke

Dabei lassen sich auch durch die Blitzerzahlen Schwerpunkte für Raser erkennen. Absoluter Spitzenreiter bei der Anzahl der ausgelösten Blitzer ist die Anlage auf der Südseite der Waldschlößchenbrücke. Hier werden Autofahrer, die von der Neustädter auf die Altstädter Seite fahren, kontrolliert. Über 17 000 Mal hat diese Kamera 2016 ausgelöst. Und eine Erfolgsquote von 82 Prozent erreicht. Das allein bescherte der Stadt über 409 000 Euro. Ebenfalls extrem erfolgreich ist mit knapp 8 000 Blitzen im vergangenen Jahr die Messanlage an der Radeburger Straße. Den dritten Platz bei den meisten erwischten Rasern bekommt der Blitzer an der Bautzner Straße in Höhe der Elbschlösser. Hier wurden 2016 knapp 5 000 Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. (mit SZ/sr)

Eine Übersicht über alle Dresdner Blitzer und ihre Erfolgsquoten gibt es im Internet.

www.szlink.de/blitzer

