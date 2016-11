Weixdorf bestraft Gäste-Fehler Die Gastgeber setzen sich gegen das Schlusslicht aus Schiebock mit 4:1 (1:1) durch. Bischofswerda hofft nun auf die Rückrunde.

Fußball-Landesklasse Ost. Die SG Weixdorf hat sich mit einem 4:1 (1:1)-Sieg über die zweite Vertretung des Bischofswerdaer FV 08 ein wenig Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft. Allerdings brauchten die Mannen um Trainer Holger Steinhardt dafür jede Menge Geduld, denn die Gäste setzten bereits nach vier Spielminuten das erste Ausrufezeichen. Oliver Lorenz überwand mit einer Bogenlampe kurz nach der Mittellinie den zu weit vor seinem Tor postierten SGW-Keeper Tino Kalies. „Auch danach spielen die Bischofswerdaer ein starkes Pressing, waren bissig und man spürte, dass sie nicht ohne Punkte nach Hause fahren wollten“, sagte Steinhardt. Ein Abwehrfehler brachte Weixdorf in der 36. Minute wieder heran. Felix Röthig nutzte seine Chance zum Einstand.

Später Tore der Weixdorfer

Nach genau einer Stunde Spielzeit sorgte eine erneute Unstimmigkeit in der FV-Abwehr für Röthigs zweiten Streich. Dominic Hoffmann (81.) sowie Riko Klausnitzer in der dritten Nachspielminute machten letztlich den deutlichen Erfolg der Nord-Dresdner klar. „Der Sieg ist nicht unverdient, wenn auch wohl ein Tor zu hoch“, schätzte Steinhardt fair ein. Sein Gegenüber Sascha Dietze ärgerte sich über die Fehler, die zu Weixdorfer Toren führten: „Unsere Fauxpas macht den Gegner stark. Allerdings wussten wir schon vor Saisonbeginn, dass es eine schwere Hinrunde werden würde. Die vielen Spielerabgänge sind nicht zu kompensieren“, so der BFV-Coach. „Die erste Halbserie war ein Lernprozess, wir hoffen, dass wir in der Rückrunde gefestigter auftreten können.“

Die Hinrunde ist damit beendet, allerdings steht noch das Nachholspiel zwischen dem Dresdner SC und Weixdorf an. Die Partie wurde für den 3. Dezember angesetzt. Allerdings läuft derzeit noch ein Einspruch der Weixdorfer gegen diese Neuansetzung in der Landeshauptstadt. (jj)

