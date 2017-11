Weitsprunganlage wird saniert Der Sportplatz Kantstraße in Zittau erhält eine neue. Das lässt sich die Stadt 60000 Euro kosten.

Die Baustelle auf dem Sportplatz an der Zittauer Kantstraße. © Elke Schmidt

Im Bereich der alten Weitsprunganlage am Sportplatz Kantstraße wird derzeit eine neue errichtet. Das berichtet Stadtsprecher Kai Grebasch auf SZ-Nachfrage. Die Anlage sei in einem schlechten Zustand gewesen und sehr verschlissen. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf circa 60000 Euro, wobei die genauen Kosten erst nach Abschluss der Maßnahme genannt werden können. „Nach jetzigem Stand werden die Kosten unter der Kostenberechnung liegen“, sagte Grebasch. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Frühjahr 2018 geplant. In den nächsten Wochen sollen alle Tiefbauleistungen abgeschlossen werden. Im Frühjahr 2018 wird dann nur noch der Kunststoffbelag eingebaut. (SZ)

