Weitgereiste Musiker Die Jazztage in Görlitz bieten Bands bis aus Mosambik. Am Sonntag ist noch ein Nachwuchs-Duo aus der Stadt im Schloss Königshain zu erleben.

Auftakt zu den Jazztagen im Gut am See in Tauchritz mit Carlos Dalelane (Foto) und Band. © nikolaischmidt.de

Carlos Dalelane (Foto) und Band aus Mosambik haben am Mittwochabend im Gut am See in Tauchritz die 22. Jazztage Görlitz eröffnet. Noch bis Sonntag sind verschiedene Bands an unterschiedlichen Orten zu sehen. So spielen am Sonnabend in der Landskron Brauerei ab 20 Uhr „Laura Budreckyte & CinAmono“ und „Dainius Pulauskas 5tet“ aus Litauen und „Ivan Mazuze 5tet“ aus Norwegen. Am Sonntag sorgt das Görlitzer Duo „Ferdi & Leo“ im Ku’stall am Schloss Königshain für Unterhaltung. Ihr Auftritt ist eine Anerkennung an den lokalen Jazz-Nachwuchs, heißt es in einer Pressemitteilung. (SZ)

www.jazztage-goerlitz.de

