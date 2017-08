Weiterhin Ampelbetrieb Auf der Cliebener Straße muss ein fehlerhaftes Steuerkabel repariert werden.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Dass sich was tut an der Einmündung der Fabrikstraße auf die Cliebener Straße im Coswiger Ortsteil Sörnewitz, das haben Autofahrer schon vorm Wochenende bemerkt. Denn da wurden Ampeln aufgestellt, wenn auch noch außer Betrieb. Seit Montag nun regeln sie den Verkehr, ist die Cliebener Straße ab Fabrikstraße halbseitig gesperrt. Gearbeitet wird aber nicht auf der Straße, sondern auf dem Fußweg. Was da eigentlich gemacht wird und wie lange das dauert, wollen auch Anwohner wissen.

Das Ganze sieht offensichtlich schlimmer aus, als es ist. Lars Kleindienst vom Bereich Ordnungswesen der Stadt weiß, dass die Verkehrsführung – die dreiseitige Ampel –, in diesem Fall etwas aufwendig, der Grund für die vom Abwasserzweckverband beauftragten Arbeiten aber nicht spektakulär ist: Ein Fehler im Steuerkabel von Kanälen ist zu beheben. Das Kabel liegt zwar im Gehweg, doch auch die Straße wird bei der Reparatur mit beansprucht, unter anderem durch Baufahrzeuge.

Ein Lichtblick für alle Betroffenen: In anderthalb Wochen soll die Ampel Vergangenheit sein, der Bau soll voraussichtlich am 18. August fertig sein. (SZ/IL)

zur Startseite