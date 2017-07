Weiteres Warten auf Porzelline-Bergung Die Bergung der Formen ist ins Stocken geraten. Nun könnten weitere Fördermittel fließen.

Das eingestürztes Lager der Porzelline in Freital. © Karl-Ludwig Oberthür

Mit der Bergung des Porzelline-Lagers geht es doch nicht ganz so schnell weiter wie erhofft. Wie die Sächsische Zeitung berichtete, sollte Porzelline-Eigentümer Armenak Agababyan Ende der vergangenen Woche formal einen Fördermittelantrag beim Freistaat stellen. Das Geld, das für die Bergung eingesetzt werden soll, liegt bereit und muss lediglich noch abgerufen werden. Wie das Landesdenkmalamt nun mitteilt, habe Agababyan seinen geplanten Aufenthalt in Freital um eine Woche verschoben. Deswegen rechne man nun an diesem Freitag mit einem neuen Anlauf.

Die Bergung, die im vergangenen Oktober begonnen hatte, war zum Jahresbeginn ins Stocken geraten, weil schlicht und einfach das Geld ausgegangen war. Die Fördermittel waren aufgebraucht und die Porzellanmanufaktur wollte die Arbeiten offenbar nicht komplett aus eigener Tasche bezahlen. In den vergangenen Wochen hat das Landesdenkmalamt weitere Fördermittel – es geht um eine fünfstellige Summe – aufgetrieben. Schätzungsweise sind bislang nur etwa zwei Drittel der rund 12 000 unter Denkmalschutz stehenden Formen in Sicherheit gebracht worden. (SZ/win)

