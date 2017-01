Weiterer Schritt für Sorben-Volksvertretung

Im Schloss Hoyerswerda diskutiert die Gruppe am kommenden Sonnabend. © Uwe Schulz

Die Initiativgruppe Serbski sejm setzt sich weiter für die Entstehung einer sorbischen/wendischen Volksvertretung ein. Darauf verweist sie in ihrer aktuellen Mitteilung.

Nach dem Bildungsgipfel in Bautzen am 14. Januar zu wesentlichen Fragen des Schulwesens und der frühkindlichen Bildung lädt sie für den 28. Januar, um 14 Uhr, ins Schloss Hoyerswerda ein. Hier will sie den Sorbischen Ältestenrat (Rada Starostow) als überparteiliches Gremium ins Leben rufen. Bisher konnte sie 14 Personen dafür gewinnen. Sie kommen aus der gesamten Lausitz. Verschiedene gesellschaftliche Gruppen schlagen sie vor.

Nach einem Festvortrag und musikalischer Umrahmung stellt die Initiativgruppe die einzelnen Kandidaten vor. Diese erhalten ihre Berufungsurkunde. Zum Abschluss folgt ein kleiner Empfang. Die Veranstaltung ist öffentlich. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Weitere Informationen stehen auf der dreisprachigen obersorbisch-niedersorbisch-deutschen Internetseite www.serbski-sejm.de. (AK)

