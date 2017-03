Weiterer Pirnaer Autor auf Buchmesse Zwei Autoren sind am Wochenende in der Messe in Leipzig, um ihre Bücher vorzustellen.

Harald Kugler wird genauso bei der Leipziger Buchmesse vertreten sein wie Werner Müller. © Thomas Morgenroth

Pirna wird sogar mit zwei Autoren auf der Leipziger Buchmesse vertreten sein. Neben Harald Kugler, dessen Thema die Welt der Bücher ist (SZ berichtete am Dienstag), liest auch Werner Müller. Er stellt sein Buch „Abitur im Sozialismus – Schülernotizen 1963 bis 1967“ am 23. März im Forum Kinder-Jugend-Bildung vor.

Auf rund 300 Seiten blickt Werner Müller in dem Buch auf seine Schulzeit an der Erweiterten Oberschule „Rainer Fetscher“ im Pirna der 1960er-Jahre zurück. Schüler-Anekdoten erzählt der Autor dabei eher nicht, vielmehr geht es ihm um eine Zeitreise in die Schullandschaft der DDR und deren gesellschaftliche Einordnung. Werner Müller spannt einen Bogen zum Heute. Seine zentrale Frage im Buch: War das, was wir damals gelernt haben, wirklich so falsch, wie man uns nach der Wende glauben machen wollte? (SZ)

Harald Kugler: Das Vermächtnis der Bücher, 24. März, 15 Uhr, am Stand „Kleinfairlage“. Werner Müller: Abitur im Sozialismus, 23. März, 16 Uhr, Messehalle 2, Stand B 400.

zur Startseite