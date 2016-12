Weiterer Interessent für Fährmannstraße Eine Baufirma aus dem Raum Dresden will die Häuser am Unterlauf der Triebisch kaufen.

Es gibt mehrere Kaufinteressenten für Häuser an der Fährmannstraße. © Claudia Hübschmann

Nachdem Ende Oktober eine Düsseldorfer Investorengruppe, die Interesse am Kauf des Fährmannstraßenareals hat, mit Meißens Baudezernenten Steffen Wackwitz vor Ort eine Besichtigung durchgeführt hat, gibt es nun einen weiteren Interessenten. „Ich habe eine Firma, die will unbedingt kaufen“, erklärte der Meißner Makler Hans Volker Herbold auf SZ-Nachfrage. Es handele sich um eine Baufirma aus dem Raum Dresden mit etwa 90 Beschäftigten, die erfahren in der Altbausanierung sei, so der Makler gegenüber der SZ. „Ich werde versuchen, noch in diesem Jahr einen Besichtigungstermin mit Vertretern der Stadt zu vereinbaren“, sagte Herbold.

Allerdings hat die Stadtverwaltung eine sogenannte Veränderungssperre über das Fährmannstraßen-Areal gelegt. Damit darf dort weder gebaut noch abgerissen werden. Die Sperre läuft jedoch im kommenden April aus. Herbold: „Wenn jemand sagt, dass er bauen will, dann brauchen die Häuser doch nicht abgerissen zu werden.“ Einen Abriss sieht eine städtebauliche Studie vor, die die Stadtverwaltung in Auftrag gegeben hatte.

