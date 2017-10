Weiterer Aussichtsturm geplant Bei Bily Potok im Dreiländereck ist der Bau des 25 Meter hohen Gebäudes geplant, der einen Blick bis Zittau ermöglichen soll.

Symbolbild. © Juergen Loesel

Unweit der tschechischen Ortschaft Bily Potok (Weißbach) nahe der Bartlova bouda (Bartlbaude) soll in absehbarer Zeit ein weiterer Aussichtsturm entstehen. Das meldete das polnische Onlineportal bogatynia.info unter Berufung auf den tschechischen Rundfunk. In seiner äußeren Form würde das 25 Meter hohe Bauwerk dem Turm von Hermanice (Hermsdorf) ähneln, der seit seiner Fertigstellung 2012 im Volksmund auch als „Penisturm“ bekannt ist. Den Besuchern soll sich von dem Neubau ein herrlicher Ausblick auf den Friedländer Zipfel, auf Bogatynia und Zittau bieten.

Laut dem Bürgermeister von Bily Potok lägen bereits ein fertiges Projekt und die erforderliche Baugenehmigung vor, sodass innerhalb eines halben Jahres der Bau realisiert werden könnte. Die Finanzierung – geschätzte fünf Millionen Kronen (knapp 200000 Euro) – könnte nach Beantragung und Zusage der Mittel im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus EU-Fonds mit dem polnischen Partner, der Stadt Swieradow Zdroj (Bad Flinsberg), sichergestellt werden, so die Vorstellung des tschechischen Kommunalpolitikers. Die Gemeinde Bily Potok will überdies einen eigenen Beitrag aus der Budgetreserve in das Projekt einbringen. (kpl)

