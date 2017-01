Weiterer Ärger wegen Steuerunterlagen

Nachdem die Sächsische Zeitung in der vergangenen Woche über eine Freitalerin berichtet hatte, die auf der Suche nach den Steuerunterlagen vom Finanzamt fälschlicherweise ins Freitaler Rathaus geschickt worden war, hat sich ein weiterer Leser gemeldet. Joachim Prax bestätigt den Fall. Auch er sei von einem Mitarbeiter des Finanzamtes zum Einwohnermeldeamt des Rathauses geschickt worden. Dort gebe es die Steuerunterlagen aber nicht. „Das ist eine Unverschämtheit“, so Prax.

Der bisherige Standort des Finanzamtes an der Coschützer Straße 8-10 war nach dem Umzug nach Pirna aufgegeben worden. Dort wurde ein neues Groß-Finanzamt für den gesamten Landkreis gebaut. Wie das Landesamt für Finanzen zuletzt mitteilte, soll es in Freital aber weiterhin einzelne Servicetage geben. Wann die Servicetage genau stattfinden sollen und in welchen Räumen, ist derzeit aber noch offen. Die Steuerunterlagen können im Freitaler Büro des Landratsamtes in der Hüttenstraße 14 abgeholt werden. (SZ/win)

zur Startseite