Weiterer Abriss in Löbau Ost geplant Löbauer Berg, Friedenshain, Herrmannbad – das Viertel hat viel zu bieten, sagen Vermieter. Durch den Abbruch von Blocks soll es noch attraktiver werden.

Dieser Wohblocks in Löbau Ost wird abgerissen. © Matthias Weber

Im Wohngebiet Löbau Ost steht ein weiterer Abriss an. Der Wohnblock in der Lortzingstraße 42 bis 46 soll verschwinden. Das bestätigte Wolfgang Winkler, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Löbau (WGL) der SZ. Die WGL habe die Mieter bereits informiert, so Winkler. Das Haus soll voraussichtlich 2020 abgebrochen werden. Das hängt auch von der Bereitstellung von Fördermitteln ab. „Bis dahin laufen die Vorbereitungen“, so Winkler.

Die WGL ist der zweite große Vermieter im Gebiet Löbau Ost neben der Wohnungsverwaltung und Bau GmbH (Wobau), dem städtischen Wohnungsunternehmen. Auch die Wobau hat weitere Abrisse angeküdigt, allerdings schon für dieses Jahr. 80 Wohnungen der Wobau werden an der Mozart-/Ecke Lortzingstraße voraussichtlich ab Mai dieses Jahres abgerissen. Ein weiteres Gebäude soll 2019 folgen.

Beide Wohnungsunternehmen verfolgen mit ihren Abrissvorhaben das städtebauliche Konzept, das für das Wohngebiet Ost gemeinsam mit der Stadt erstellt wurde. Ziel ist die Aufwertung des Gebiets. Nach den Abrissen werde es viel mehr Grün geben, sagt Wolfgang Winkler von der WGL. „Eigentlich ist das eine attraktive Gegend, mit dem Löbauer Berg vor der Haustür, dem Friedenshain, dem nahen Landesgartenschaugelände, dem Herrmannbad“, zählt er die Vorzüge auf.

Das Viertel habe vor allem in den 1990er Jahren einen schlechten Ruf gehabt. Das sei nicht mehr gerechtfertigt, so Winkler. Um das Gebiet attraktiver zu machen, wolle auch die Wohnungsgenossenschaft ihren Beitrag leisten. So werde nicht nur abgerissen, sondern nach Bedarf auch einzelne Wohnungen modernisiert. Zum Beispiel bevor neue Mieter in eine leer stehende Wohnung einziehen, erklärt Wolfgang Winkler. (SZ/rok)

