Weiteren Garagenhöfen droht der Abriss

Die Stadt arbeitet an einem Konzept, was mit den Garagenhöfen passieren soll. Immerhin 101 städtische Flächen, über alle Viertel verteilt, sind damit bebaut. Darin werden auch Fragen wie Abriss und Neubebauung eine Rolle spielen, heißt es aus dem Presseamt. Da sich das Konzept innerhalb der Verwaltung im Abstimmungsprozess befindet, will die Verwaltung noch nichts Genaues bekanntgeben. Danach werde über die Pläne öffentlich informiert.

Von den Nutzern der Garagen gibt es großen Protest gegen etwaige Abrisspläne. So gab es Ende 2016 Kundgebungen vor dem Rathaus. Damals hatte die Stadt den Verkauf einiger Garagenhöfe angekurbelt, andere Grundstücke hatten bereits den Besitzer gewechselt. So wurden bereits die Höfe an der Sachsdorfer Straße 12 in Cotta sowie in der Weesensteiner/Aussiger Straße und der Weesensteiner Straße 9 in Seidnitz verkauft. Auch für die Fläche an der Reisewitzer Straße/Anton-Weck-Straße wurde in der Ausschreibung vermerkt, dass sie zur Wohnbaufläche wird. (SZ/kh)

