Weitere Zisternen werden angelegt Die Stadt Wilsdruff will zwei Wasserreservoirs in Mohorn und Blankenstein anlegen.

Gebraucht werden die Zisternen wie diese dort, wo die Trinkwassermengen und das vorhandene Wasser in natürlichen Quellen nicht ausreichen. © Archiv: Kamprath

Feuerlöschteiche sind von gestern, jetzt kommen die Zisternen: Die Stadt Wilsdruff will zwei weitere dieser Wasserreservoirs anlegen. So sollen im Ortsteil Mohorn beim Wohngebiet „Zum Erzengel Michael“ sowie in Blankenstein im mittleren Teil des Dorfes zwei Zisternen gebaut werden. Dafür hat die Stadt je 37 000 Euro Fördermittel bekommen. Die Baukosten pro unterirdischem Behälter liegen bei 80 000 Euro. Baubeginn soll im zweiten Halbjahr 2017 sein. Gebraucht werden die Zisternen dort, wo die Trinkwassermengen und das vorhandene Wasser in natürlichen Quellen nicht ausreichen. Jeder Behälter soll 100 Kubikmeter fassen. Zisternen sind im Gegensatz zu Feuerlöschteichen wartungsarm, zudem droht keine Verschmutzung.

Abgeschlossen wurden kürzlich die Arbeiten an der Zisterne nahe dem Landberg in Herzogswalde. Der 100 Kubikmeter große Behälter ist befüllt, die Aufstellfläche für die Feuerwehr angelegt. (hey)

zur Startseite