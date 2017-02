Weitere Zisternen für Löschwasser

Feuerlöschteiche waren gestern, jetzt kommen die Zisternen: Die Stadt Wilsdruff will zwei weitere dieser Reservoirs anlegen. Eine Zisterne soll im Ortsteil Mohorn an der Straße Zum Erzengel Michael gebaut werden. Ein weiterer Behälter soll im Mitteldorf von Blankenstein entstehen. In beiden Fällen sollen Fertigteilbehälter ins Erdreich versenkt werden. Sie sollen jeweils 100 Kubikmeter Wasser fassen. Die Behälter sind frostsicher und wartungsarm. Oberirdisch wird lediglich ein Anschluss für den Feuerwehrschlauch hergestellt. Wilsdruff will nun zügig Fördermittel für den Bau beantragen. Der Freistaat Sachsen bezuschusst jede Zisterne mit einem Festbetrag von 37 000 Euro. Pro Behälter liegen die Baukosten bei 65 000 Euro. Die Zisternen werden gebraucht, weil an den Stellen kaum Löschwasser aus natürlichen Quellen oder dem Trinkwassernetz zur Verfügung steht. Wilsdruff will nach und nach die Löschwasserversorgung umstellen und verbessern. Demnächst wird am Landberg in Herzogswalde ein solcher Behälter angelegt. Im Ortsteil Grund wurde bereits im vergangenen Jahr eine Zisterne gebaut. (hey)

zur Startseite