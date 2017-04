Weitere Zeugen zu Müllentsorgung Nach dem Vorfall am 19. März an der Bertsdorfer Straße in Olbersdorf hat die Gemeinde Hinweise bekommen.

Symbolbild. © Patrick Pleul/dpa

Nach der illegalen Müllentsorgung am 19. März entlang der Bertsdorfer Straße in Olbersdorf haben sich bei der Gemeindeverwaltung Zeugen gemeldet, die Angaben zu dem Vorfall machen konnten. Darüber informiert der Haupt- und Bauamtsleiter der Gemeinde, Ralph Bürger. Bei der Gemeinde wird die illegale Müllablagerung mit Umweltverschmutzung – unter anderem wurden auch auslaufende Farbkübel entsorgt – als Straftat angesehen. Die Polizeidirektion Görlitz hatte im Gegensatz dazu wenige Tage nach den Vorfall erklärt: „Aus polizeilicher Sicht handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die in Abstimmung mit der zuständigen Kommune zu klären sein wird.“ Davon hat die Gemeinde jedoch bislang keine Kenntnis: „Das Verfahren ist nach unserem Kenntnisstand weiterhin bei der Landespolizei anhängig“, so Ralph Bürger. „Uns liegen leider keinerlei Informationen zum Fortgang des Verfahrens vor. Wir gehen davon aus, dass die Landespolizei weiterhin ermittelt und die Spuren entsprechend auswertet.“

Olbersdorfer Feuerwehrmitglieder hatten den Müll aufgesammelt und zwischenzeitlich zum Olbersdorfer Bauhof gebracht. Später wurde der Müll, der einen ganzen Pkw-Anhänger füllte, der Straßenbauverwaltung übergeben, so Bürger. (SZ/se)

