Weitere Wolfssichtung im Juni Im Döbelner Umland ist vor zwei Wochen ein wolfsähnliches Tier gesehen worden. Ein eindeutiger Nachweis, wie zuletzt im April, wird allerdings schwierig.

Ein „wolfsähnliches Tier“ ist am 14. Juni dieses Jahres „im Umkreis von Döbeln“ gesichtet worden. Eine entsprechende Meldung sei beim Landratsamt Mittelsachsen eingegangen, wie Kreissprecherin Cornelia Kluge am Montag auf DA-Nachfrage mitteilte. Die Weiterleitung an das Lupus Institut für Wolfsmonitoring und -forschung sowie das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ sei erfolgt. „Eine Überprüfung der Sichtung ist nicht mehr möglich, da beispielsweise Regen mögliche Spuren beseitigt hat“, so Cornelia Kluge. Seit 2014 seien allein bei der Naturschutzbehörde insgesamt 23 Sichtmeldungen eingegangen. Schwerpunktgebiete im Kreis gebe es keine.

Am Freitag wurde bekannt, dass in Mittelsachsen erstmals – seit Beginn der natürlichen Wiederbesiedlung im Freistaat – ein Wolf nachgewiesen werden konnte. Die Landkreisverwaltung hatte bereits seit dem 22. Juni davon Kenntnis, so Cornelia Kluge.

Der Fotobeweis gelang einer Privatperson am 17. April im Altkreis Döbeln. In einer Mitteilung des Wolfsbüros vom Freitag hieß es, das Tier sei „etwa sieben Kilometer östlich von Döbeln“ entdeckt worden. Jana Endel, Mitarbeiterin im Wolfsbüro, konkretisierte am Montag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers: „Der Wolf wurde in einem ländlich geprägten Bereich südlich von Mochau östlich der A 14 gesichtet und fotografiert.“

Eine genauere Ortsangabe geben die Experten bei Sichtungsmeldungen in der Regel nicht heraus, „um zu vermeiden, dass die Örtlichkeit von Privatpersonen aufgesucht wird, was gegebenenfalls zu Störungen für die Landnutzer führen könnte“, begründete sie. Zudem sei der konkrete Sichtungsort für die Öffentlichkeit irrelevant – „zumal sich dort längst kein Wolf mehr aufhält“, ergänzte sie.

Das Bild wurde als eindeutiger Nachweis eingestuft und nach Überprüfung der Örtlichkeit als Erstnachweis für den Landkreis Mittelsachsen vom Wolfsbüro bestätigt. Wenn das Landratsamt Kenntnis von einer Sichtung bekommt, erfolge unter bestimmten Voraussetzungen eine Ermittlung vor Ort: beispielsweise wenn Kot oder Spuren vorhanden sind. Hinweise werden dokumentiert und an Lupus und das Kontaktbüro weitergeleitet. (DA/sol)

