Weitere Wölfe nachgewiesen Ein an der Massenei überfahrener Einzelgänger könnte bereits auf eine Sesshaftigkeit hindeuten. Die Experten bitten die Bürger um weitere Hinweise aus dem Gebiet.

Ein Wolf (hier im Wildgehege) war jetzt auch in der Massenei unterwegs. © dpa

Am 27. April war südlich der A 4 zwischen Bischofswerda und dem Waldgebiet Massenei im Landkreis Bautzen ein Wolfsrüde von einem Auto überfahren worden. Aus dem Bereich der Massenei sind seit November letzten Jahres vereinzelt Wolfssichtungen gemeldet worden. Seit Anfang 2017 wurden auch frische Wolfslosungen in dem Gebiet gefunden, die sich für genetische Untersuchungen eignen. So kann festgestellt werden, ob sich der überfahrene Wolf bereits länger im Gebiet aufgehalten hat. Im Rahmen des Monitorings wird weiterhin versucht abzuklären, ob es im Bereich um die Massenei, also südlich und nördlich der A4, sesshafte Wölfe gibt. Auch im Osterzgebirge gibt es mittlerweile einen nachgewiesenen Wolf. Er lief bei Altenberg in eine Fotofalle.

Hinweise aus der Bevölkerung sind für das Wolfsmonitoring eine wertvolle Hilfe und können jederzeit an die Landratsämter oder das Wolfsbüro gemeldet werden. Aktuell werden insbesondere die Bürger im Südteil des Landkreises Bautzen gebeten, das Wolfsmonitoring zu unterstützen. Hinweise meldet man zum Beispiel an den Wolfsexperten des Landkreises Hagen Rothmann (Tel.: 03591 5251 68311, Email: Hagen.Rothmann@lra-bautzen.de).

In Sachsen sind Wölfe seit Ende der Neunziger Jahre wieder dauerhaft heimisch. Nach dem letzten Stand des Monitorings wurden in den Landkreisen Görlitz, Bautzen, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge insgesamt 15 Wolfsrudel, drei Paare und ein territoriales Einzeltier nachgewiesen. Junge Wölfe verlassen meist im Alter von 1-2 Jahren das elterliche Territorium. Auf der Suche nach einem eigenen Territorium und einem möglichst nicht verwandten Paarungspartner können sie weite Strecken zurücklegen. Wölfe bemerken die Menschen meist frühzeitig und meiden eine direkte Begegnung. (szo)

Mehr Informationen zum Thema Wolf in Sachsen: www.wolf-sachsen.de

