Weitere Wölfe nachgewiesen Das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ bestätigt weitere Einzeltiere.

Weitere Wölfe wurden im Landkreis Nordsachsen nachgewiesen. © dpa

In den vergangenen Tagen sind im sächsischen Wolfsmonitoring zwei Nachweise von einzelnen Wölfen außerhalb etablierter Territorien eingegangen. Im Landkreis Nordsachsen wurde ein Tier am 6. Dezember an der B 6 bei Oschatz fotografiert. Dies ist der erste Nachweis eines Wolfes im Bereich des Wermsdorfer Forstes südlich der Dahlener Heide. Genetische Untersuchungen hätten des Weiteren bestätigt, dass Anfang November ein Wolf bei Hohnstein in der Sächsischen Schweiz unterwegs war und für einen Nutztierübergriff verantwortlich ist. Am 1. November war dort ein Schaf getötet und ein weiteres verletzt worden. Die Untersuchung einer genetischen Probe hat einen Wolf bestätigt. Der Zaun um die betroffene Schafherde bestand aus zwei Stromlitzen.

Helene Möslinger von Kontaktbüro: „Um das Eindringen eines Wolfes in eine Schafherde zu vermeiden, ist es wichtig, dass stromführende Litzenzäune mit mindestens fünf Litzen ausgestattet sind.“ Die Abstände sollten zum Boden bzw. zwischen den untersten drei Litzen nicht mehr als 20 Zentimeter ausmachen. Fördermöglichkeiten für die Anschaffung stromführender Litzen oder Netzzäune für Schaf- und Ziegenhalter gibt es für den gesamten Freistaat. Außerdem steht fest, dass angrenzend an den Erzgebirgskreis im Sommer ein Wolf unterwegs war. Ein Fotofallenbild vom 4. Juli, welches auf tschechischer Seite südlich von Königswalde aufgenommen worden war, zeigt eindeutig einen Wolf. Auf sächsischer Seite liegen aus diesem Bereich keine weiteren Nachweise vor. (szo)

