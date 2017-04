Weitere Wege für Busfahrgäste Die Bauarbeiten an der Brücke Lange Straße wirken sich auch auf den Nahverkehr aus. Zwei Haltestellen müssen entfallen.

Während des Abrisses und Neubaus der Brücke an der Langen Straße werden die Busse der VGM-Linien B und 442 umgeleitet. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Während des Abrisses und Neubaus der Brücke an der Langen Straße wird auch der Busverkehr über die B 169 umgeleitet. Das teilte Olaf Knofe von der Verkehrsgesellschaft Meißen VGM auf Anfrage mit. Betroffen seien die Linie B und die Linie 442. Auch zwei Haltestellen werden demnach während der Bauzeit entfallen. Die Haltestellen Grenzstraße und Theodor-Storm-Straße können wegen dieser Umleitung nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle sei nicht vorgesehen, denn: „Wir haben entlang der Langen Straße keine Wendemöglichkeiten.“ In Weida sei die nächstgelegene Einstiegsmöglichkeit die Haltestelle Dresdner Straße, in der anderen Richtung sei der Zustieg an der Haltestelle Sportstadion möglich. „Die Kunden werden diese zusätzlichen 400 bis 600 Meter in Kauf nehmen müssen, es geht leider nicht anders.“

Es sei außerdem auch gut möglich, dass es während der Bauphase zu Verspätungen komme. Denn die Umleitung über die Bundesstraße koste die Fahrer Zeit. Hinzu komme noch, dass die Lange Straße nicht die einzige in Riesa sei, in der während der Sommermonate gebaut wird. Die Eisenbahnbrücke Lange Straße/Grenzstraße wird ab Mitte Mai für den Kraftverkehr gesperrt. Sie soll anschließend abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Dieser soll im Juni 2018 freigegeben werden. Für Fußgänger wird während der Bauzeit eine Behelfsbrücke über die Gleise errichtet.

