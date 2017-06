Weitere Vollsperrung auf der B 98 In Pilzdörfel soll eine Brücke repariert werden. Die Arbeiten können aber erst starten, wenn eine Bedingung erfüllt ist.

Die Bundesstraße 98 in Pilzdörfel in Richtung Sohland. In den kommenden Tagen wird die Straße im Bereich der einstigen Gaststätte bis zum Kreisverkehr Sohland komplett gesperrt. © Uwe Soeder

Auf eine weitere Vollsperrung müssen sich Autofahrer in Sohland einstellten. Voraussichtlich Anfang Juli beginnen auf der B 98 in Pilzdörfel Bauarbeiten an einer Brücke über den Scheidenbach in Nähe des ehemaligen Gasthofes „Stadt Frankfurt“. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) lässt die Brücke instand setzen und teilweise erneuern. Dazu muss das mit Erde überschüttete Gewölbe freigelegt werden. Außerdem wird die Deckschicht der Bundesstraße zwischen der Brücke und dem Sohlander Kreisverkehr erneuert. „Die Arbeiten sind bereits in Auftrag gegeben“, sagt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert.

Beginnen soll die Baumaßnahme nach Aussagen von Bürgermeister Hagen Israel (parteilos) am 4. Juli. Voraussetzung dafür ist, dass die derzeit in Wilthen laufenden Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn der Zittauer Straße abgeschlossen sind. Denn während der Vollsperrung in Pilzdörfel wird eine weiträumige Umleitung über Schirgiswalde, Kirschau, Wilthen und Neukirch ausgewiesen. Bisher liegen die Arbeiten in Wilthen im Plan. Der Abschluss der Brücken- und Straßenbauarbeiten in Pilzdörfel ist für Ende November geplant. Einige Hundert Meter weiter ist die B 98 bereits seit Anfang Mai voll gesperrt. Das Lasuv baut sie zwischen der Frühlingsberg-Schule und dem Ortsteil Wassergrund in mehreren Abschnitten bis 2018 aus.

