Weitere Vögel an Geflügelpest gestorben Der Sperr- und Beobachtungsbezirk wird vorerst nicht aufgehoben. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurde bei weiteren Tieren das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen.

© dpa

Enten und Gänse in den Stall, Hunde und Katzen an die Leine: Weil im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bei weiteren toten Wildvögeln das Vogelgrippe-Virus H5N8 nachgewiesen wurde, wird der Sperr- und der Beobachtungsbezirk vorerst nicht aufgehoben. Das teilt das Landratsamt mit. Alle Tiere im Kreis, bei denen das tödliche Virus H5N8 bisher nachgewiesen werden konnte, wurden am Pratzschwitzer Badesee gefunden.

Der Sperrbezirk umfasst Heidenau, Dohna, Pillnitz, Graupa und West-Pirna. Er bleibt mindestens bis zum 23. Dezember bestehen. Das Beobachtungsgebiet reicht bis in die Sächsische Schweiz, Maxen und Ost-Dresden und gilt vorerst bis Neujahr. Im Sperr- und Beobachtungsbezirk dürfen Hunde und Katzen ausschließlich an der Leine ausgeführt werden. Sie können sich nicht an dem Virus anstecken, aber als Träger fungieren. Die sachsenweite Stallpflicht für Geflügel bleibt bestehen. (SZ/sr)

