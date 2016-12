Weitere Vernehmung nach Bahn-Attacke

Zur Aufklärung einer bizarren Attacke in einer Regionalbahn in Freital setzen die Ermittler auf weitere Vernehmungen. Wie der Sprecher der Bundespolizei, Holger Uhlitzsch, mitteilte, sollen das Opfer und sein Begleiter, in der ersten Januarwoche noch einmal befragt werden. Es gebe noch einige Unstimmigkeiten, die geklärt werden müssten, so Uhlitzsch. Parallel dazu sollen die Videoaufzeichnungen aus der Regionalbahn ausgewertet werden.

Am Abend des 18. Dezembers war ein 33-Jähriger gemeinsam mit einem Bekannten in Freital-Hainsberg in den Zug gestiegen. Nachdem der Mann Platz nahm, wurde er plötzlich von einer ihm unbekannten Person festgehalten und dann unvermittelt angegriffen. Dabei versetzte der Angreifer dem Opfer einen Schlag an den Kopf und würgte ihn. Ebenso plötzlich, wie der Angriff begann, beendete der Täter seine Attacke. Das Opfer suchte Schutz bei anderen Reisenden. Täter und Opfer verließen dann am Hauptbahnhof Dresden den Zug. Die Regionalbahn war mit einer Videoüberwachung ausgestattet. (SZ/win)

