Weitere Tagespflege für Senioren geplant Das DRK muss reagieren, weil der Andrang so groß ist, dass es bereits Wartelisten für die Tagespflege „Zum Jungbrunnen“ gibt.

Lutherhaus Zittau

Zittau. Das Zittauer Deutsche Rote Kreuz will im Lutherhaus in der Inneren Oybiner Straße eine weitere Tagespflegestätte für Senioren eröffnen. Nach Informationen von Geschäftsführer Uwe Lammel herrscht bei der erst vor drei Jahren eröffneten Tagespflege „Zum Jungbrunnen“ auf der Neustadt mit 22 Plätzen so ein Andrang, dass es bereits eine Warteliste gibt und das DRK nun mit dem neuen Angebot Abhilfe schaffen will. Geplant sind zum Jahresanfang zwölf Plätze in den Räumen, die bis vor Kurzem von der Krankenkasse Barmer genutzt wurden. Noch laufen allerdings die Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Finanzierung. Voraussichtlich wird die Tagespflege „Blaue Steine“ heißen. Blaue Steine halten laut einer Sage alles Übel von der Oberlausitz fern.

Das Lutherhaus gehört der freikirchlichen Elim-Gemeinde. Bei der Tagespflege werden Senioren von 8 bis 16 Uhr betreut, bleiben aber ansonsten in ihrem gewohnten Umfeld. Über den DRK-Kreisverband Zittau hinaus gibt es weitere Anbieter von Tagespflegeplätzen in der Stadt und der Umgebung. (SZ/tm)

