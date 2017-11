Weitere Straßen wieder befahrbar Auch die Zufahrt nach Waldidylle mit der Buslinie 370 ist wieder frei.

Die meisten Sturmschäden konnten an den Straßen beseitigt werden, sodass auch der Busverkehr bis auf wenige Ausnahmen wieder rollen kann. So wurde am Donnerstag die Kreisstraße K 9026 zwischen Oberbärenburg und Waldidylle freigegeben. Die Strecke musste nach dem Sturm am Sonntag nach Angaben des Landratsamtes wegen massiver Schäden und den erforderlichen Aufräum- und Sicherungsarbeiten gesperrt werden. Diese Maßnahmen wurden abgeschlossen. Damit ist die Straße wieder befahrbar. Allerdings müssen noch Schäden an den Randbereichen und Schutzeinrichtungen behoben werden, informiert Martina Aurisch, Amtsleiterin für Straßenbau und Verkehr. Dafür seien nochmals halbseitige Sperrungen erforderlich. Wann das passiert, stehe noch nicht fest. Wie der Regionalverkehr mitteilt, ist damit auf der Buslinie 370 die Zufahrt nach Waldidylle wieder frei. Zudem verkehrt die Linie 386 Hausdorf – Lungkwitz wieder, ebenso die Linie 389 Hirschbach – Hausdorf. Auch die Linie 378 kann mit Einschränkungen im Bereich Hennersdorf wieder fahren. (SZ/ks)

