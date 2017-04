Weitere Stellplätze am Ärztehaus Das Herumkurven für Anwohner und Wilsdruffer Bürger, die in die Apotheke oder eine Arztpraxis wollen, soll ein Ende haben.

Zwischen dem Ärztehaus auf der Nossener Straße in Wilsdruff und der Stadtverwaltung wird ein weiterer Parkplatz angelegt. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Entstehen sollen 27 zusätzliche Stellplätze. Der neue Parkplatz wird eine Zufahrt über den Innenhof des Dreiseithofes bekommen, die Ausfahrt erfolgt direkt auf die Nossener Straße. Geplant ist eine Einbahnstraßenregelung. Zudem wird ein Fußweg in Richtung Stadtverwaltung angelegt. 40 Parkplätze gibt es bereits in dem Areal, allerdings müssen sich Patienten, Angestellte, Kunden der Apotheke und Anwohner in diese hineinteilen. Immer wieder kritisierten Patienten, dass Parkplätze Mangelware seien. Auch Bürger, die ins Rathaus wollen, haben Probleme bei der Parkplatzsuche. (hey)

