Weitere Sperrung an der Dresdner Straße Die Baustelle an der Ecke Dresdner Straße/Krönertstraße wechselt am Mittwoch auf die andere Straßenseite – mit Folgen.

Mit diesen Schildern warnt die Stadt Freital seit Wochen vor dem möglichen Stau auf der Dresdner Straße. Am Mittwoch kommt eine weitere Sperrung hinzu.



Freital. Autofahrer müssen sich weiterhin auf große Behinderungen auf der Dresdner Straße in Freital einstellen. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, wechselt die vorhandene Baustelle an der Ecke Krönertstraße am Mittwoch auf die andere Straßenseite. Deswegen muss nun auch die Güterstraße, die von der Dresdner Straße direkt zum Edelstahlwerk führt, voll gesperrt werden. Die Stadt rechnet mit Staus.

Bereits seit dem vergangenen Jahr tauschen die Wasserversorgung Weißeritzgruppe und die Freitaler Strom und Gas auf der Dresdner Straße in Hainsberg und Deuben marode Wasser- und Gasleitungen aus. Bereits Anfang Mai rückten die Bauarbeiten in einen neuralgischen Bereich vor: an die Dreifachkreuzung der Dresdner Straße mit der Bürger-, Krönert- und Güterstraße. Die Straße ist dort so eng, dass der Verkehr nicht zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt werden kann. Die Straße musste deshalb halbseitig gesperrt werden.

Wie das Rathaus mitteilt, wechseln die Bauarbeiten nun am Mittwoch auf die Seite der beiden Einkaufsmärkte an der Dresdner Straße. Der Verkehr in Richtung Tharandt wird dann über die Gegenspur geleitet. Die Dresdner Straße in Richtung Dresden ist weiterhin gesperrt. Zur bisherigen Umleitung über die Krönertstraße und Wehrstraße kommt noch die Vollsperrung der Güterstraße hinzu.

Die Ausfahrt aus der Krönertstraße auf die Dresdner Straße ist weiterhin nicht möglich. Aus Richtung Dresden kommend, bleibt die Einfahrt in die Krönertstraße weiterhin gesperrt und wird über die Wehrstraße umgeleitet. Die Zufahrt zum Krankenhaus erfolgt ausschließlich über die Wehrstraße oder die Semmelweisstraße. In Richtung Tharandt ist das Linksabbiegen von der Dresdner Straße in die Bürgerstraße weiterhin nicht möglich.

Weil die Güterstraße gesperrt ist, richtet die Stadt eine Umleitung zur Umgehungsstraße ein. Die Zufahrt zur Umgehungsstraße wird für Autofahrer über die Dresdner Straße und die Mozartstraße möglich sein. Lkw-Fahrer sollen nach Angaben der Stadt die Dresdner Straße und die Hüttenstraße nutzen. Die Zu- und Ausfahrt zu Rewe und Aldi an der Dresdner Straße ist wieder ungehindert nutzbar.

Die Arbeiten in diesem Abschnitt werden bis voraussichtlich Mitte August dauern. Endgültig beendet sein sollen die Bauarbeiten wohl erst Mitte Oktober. Dann kann die Dresdner Straße wieder freigegeben werden. Die Stadt bittet die Autofahrer, die Baustelle mit äußerster Vorsicht zu befahren. Wer kann, sollte die Dresdner Straße meiden. Die Stadt hat deswegen nicht nur in Freital, sondern zum Beispiel auch in Grumbach und Tharandt Stauwarnschilder aufgestellt. Freital könnte zum Beispiel weiträumig im Norden über die Bundesstraße B 173 umfahren werden.

