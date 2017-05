Weitere Rallyes geplant Der Lions Club schickt Oldtimer auf Tour – und sammelt damit Geld für Kinderprojekte.

Mehr als 40 Old- und Youngtimer starteten am vergangenen Wochenende bei der ersten Lions Charity Oldtimer Ausfahrt rund ums Elbland. © privat

Die erste Lions Charity Oldtimer Ausfahrt Rund ums Elbland wird nicht die Letzte gewesen sein, da ist sich Club-Präsident Steffen Währa sicher. „Grundsätzlich sind wir zufrieden“, so sein Fazit über die erste Rallye am vergangenen Wochenende. 42 Old- und Youngtimer waren vom Handelshof Riesa aus gestartet, um zunächst verschiedene Prüfungen – zum Beispiel rückwärts einparken auf Abstand – zu absolvieren. Weiter ging’s zur Wittenberger Straße, von da aus an der Elbe nach Meißen zur Verkehrsgesellschaft und auf der anderen Elbseite nach Zeithain zum Autohaus Widmann. Dort klang der Tag bei PS-Fachgesprächen und einer Abendveranstaltung aus. Für Steffen Währa war die erste Ausfahrt eine runde Sache – zumal damit Spenden für die Aktion „Sterne für Kinder“ eingeworben wurden. „Ziel des Ganzen war es, Geld für den Spendentopf der Lions zu sammeln, das wir dann Projekten in der Region zugute kommen lassen.“ (SZ/ste)

