Weitere Problemstellen werden aufgespürt Die Stadtteilmanagerin Bärbel Moritz kann ihre Arbeit im Oberland fortsetzen. Beim neuen Rundgang durch das Wohngebiet geht es um Ordnung und Sauberkeit.

Bärbel Moritz ist als Stadtteilmanagerin kompetente Ansprechpartnerin für die kleinen und großen Belange der Einwohner im Ebersbach-Neugersdorfer Stadtgebiet Oberland. © Matthias Weber

Bärbel Moritz bleibt dem Ebersbach-Neugersdorfer Stadtteil Oberland als Quartiersmanagerin erhalten. Die Stadträte gaben dafür grünes Licht und bewilligten die entsprechenden Mittel vorerst bis zum Ende des nächsten Jahres. Dann wird die Arbeit in den Stadtteilbüros erneut bewertet und über eine fortlaufende Förderung entschieden.

Frau Moritz, die 60-jährige, gebürtige Ebersbacherin, hat sich über die Verlängerung ihres Mandats sehr gefreut. Sie arbeitet gern im Oberland. Sie kennt sich aus und hat ein starkes Netzwerk aufgebaut. Das nutzt sie für viele Aktionen. Eine wichtige war im Vorjahr der Stadtteilrundgang. Dabei waren Bürger zu Fuß mit der Stadtteilmanagerin und Vertretern des Bauamtes der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf sowie Mitarbeitern der Wohnungsbauunternehmen, die im Oberland vermieten, im Wohngebiet unterwegs. Dabei wurde aufgezeigt, wo genau Verbesserungen für mehr Barrierefreiheit nötig sind. „Es ging dabei unter anderem um Bordsteine, die abgesenkt werden müssen, weil sie mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen schlecht zu überwinden sind, eben richtige Ärgerstellen“, erläutert Bärbel Moritz. Auch der fehlende Gehweg entlang der Straße zum Netto-Markt und die für Fußgänger schlecht zu überwindende Kreuzung an der Spreedorfer Straße wurden in die „Ärgerliste“ aufgenommen. „Insgesamt 15 Punkte stehen auf dieser Liste“, sagt Frau Moritz und betont, dass nicht alle Ärgernisse schnell oder in absehbarer Zeit abgestellt werden können. „Da bleibe ich dann dran, mit Geduld und Hartnäckigkeit“, sagt Bärbel Moritz. Der Bau eines Gehweges zum Beispiel sei eine aufwendige, kostenintensive Sache, für die die Planung erst erstellt werden könne, wenn entsprechende Mittel vorhanden sind, ganz gleich, wer der Träger der Baumaßnahme sein wird, erläutert die Managerin.

Am 26. April gibt es erneut einen Rundgang durch das Oberland. Diesmal stehen Ordnung und Sauberkeit auf dem Plan. Wer beim Rundgang dabei sein möchte, kann sich schon jetzt anmelden. Zuvor unternimmt die Stadtteilmanagerin noch einen Rundgang mit Bauamtsleiter Matthias Lachmann, um zu prüfen, was von der Ärgerliste aus dem Vorjahr abgearbeitet ist und wo es vielleicht noch klemmt. Der Bürgerrat des Stadtteils trifft sich am 30. März und bereitet den April-Rundgang vor. „Bis dahin können die Bürger ihre Hinweise zum Thema Ordnung und Sauberkeit im Oberland per E-Mail, per Zettel im Briefkasten oder persönlich im Stadtteilbüro im Hofeweg 47 einbringen“, fordert Bärbel Moritz die Einwohner auf.

Derzeit arbeitet sie aktiv an der Vorbereitung der Höhepunkte für dieses Jahr und ist weiter für die großen und kleinen Anliegen der Bürger im Stadtteil Ansprechpartnerin. Zwar hat sie reguläre Sprechzeiten, „aber immer wenn die Tür nachgibt oder offen steht, bin ich da für die Belange der Bürger“, sagt Frau Moritz. Sie freut sich, dass es einen regen Kontakt zu den Bewohnern im Oberland gibt.

Da sie im Hofeweg 47 nicht nur ihr Büro hat, sondern auch für die Belegung der verschiedenen Räume des Gebäudes zuständig ist, hat sie festgestellt, dass sich die Ansprüche an den Treffpunkt verändert haben. Während sich noch vor einigen Jahren viele, vor allem ältere Bürger, mit einem regelmäßigen Kaffeeklatsch im Treff 47 zufriedengegeben haben, hat sich das jetzt verändert. „Kaffee und Kuchen bei den Treffs sind immer noch in Ordnung, aber die Besucher wollen auch Inhalte“, betont die Stadtteilmanagerin. Sie wollen Informationen, Unterhaltung, und sie verschließen sich auch nicht der Wissensvermittlung, hat Frau Moritz festgestellt. Sie hofft, dass auch in diesem Jahr viele Oberländer beim Oberlandfest am 17. Juni auf dem Gelände der Stadtbibliothek im Hofeweg dabei sind. „Zum Beispiel für den Mitmachpfad brauchen wir noch Mitstreiter“, sagt Frau Moritz. „Und natürlich sind uns viele neue Ideen für das Fest willkommen“, unterstreicht sie.

Stadtteilbüro Oberland, Hofeweg 47 in Ebersbach, 0162 980 33 79; E-Mail: stadtteilbuero(at)treff47.de; Öffnungszeiten: Mittwoch 9-12 Uhr, Donnerstag 13-16 Uhr und immer wenn die Tür nachgibt.

