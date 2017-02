Weitere Kadaver gefunden Auch in einem Straßengraben in Panitz lagen Reste von toten Schafen. Ist es der gleiche Verursacher wie in Dörschnitz?

Ein weiterer Fund von Tierkadavern lag in einem Straßengraben in der Gegend um Hirschstein. © privat

Es gibt weitere Ekelfunde in der Gegend um Hirschstein. Bereits Anfang Januar fand eine Bewohnerin des Ortsteiles Panitz (Gemeinde Stauchitz) in einem Straßengraben in Panitz einen Haufen Kadaver. Nach ihren Worten handelte es sich wie im Lommatzscher Ortsteil Dörschnitz ebenfalls um die Reste von Kamerun-Schafen, die einfach abgekippt wurden. „Es war eklig, die Köpfe hingen noch dran“, sagte die Frau gegenüber der SZ. Möglicherweise handelt es sich um den gleichen Tierhalter, der auch in Dörschnitz Kadaver in den Straßengraben kippte. Beide Orte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Tage zuvor wurden in Dörschnitz auch verendete Kaninchen gefunden. (SZ/jm)

