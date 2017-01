Weitere Fälle von Vogelgrippe festgestellt In Moritzburg wurde jetzt ein zweiter toter Vogel entdeckt. Da steht die Todesursache allerdings noch nicht fest.

Nach zwei tot aufgefundenen Graugänsen, bei denen Geflügelpesterreger des Typs H5N8 nachgewiesen wurden, hat der Landkreis Meißen um Moritzburg und Radebeul jeweils Sperrbezirke festgelegt. Zudem gilt ein noch deutlich größeres Beobachtungsgebiet (die SZ berichtete am Freitag).

Zeitgleich mit den Vogelgrippe-Ausbrüchen in Moritzburg und Radebeul wurde das Virus vom Fritz-Löffler-Institut auch bei einer am Kaditzer Elbufer gefundenen toten Wildente festgestellt. Auch hier gelten die gleichen Schutzmaßnahmen wie an den beiden anderen Fundorten. Einen weiteren Fall gibt es zudem in Ostsachsen. Aufgrund eines im Stadtpark von Zgorzelec gefundenen infizierten toten Schwanes wurden in Görlitz ebenfalls ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet eingerichtet.

Inzwischen gibt es nach Information der SZ in Moritzburg einen weiteren toten Vogel. Ob dieser ebenfalls an Vogelgrippe erkrankt war, stand am Freitag noch nicht fest. Für Diskussionen sorgt indes die Festlegung, dass in den Sperrbezirken und Beobachtungszonen Tierhalter sicherzustellen haben, dass Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen. Das ist vor allem bei Katzen schwer umzusetzen, geben Tierbesitzer zu bedenken. Um Freigänger-Katzen, die nun im Haus gehalten werden sollen, trotzdem Auslauf zu ermöglichen, rät Sabine Kaden vom Gröberner Tierheim des Meißner Tierschutzvereins, sie mit Halsband und Leine auszuführen. (SZ/gör,IL)

zur Startseite