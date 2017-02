Weitere Ermittlungen gegen Messerstecher Der 23 Jahre alte Rumäne muss sich auch wegen des Verdachts der Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls verantworten.

Der 23 Jahre alte Rumäne, der am 23. Januar vor dem Staupitzbad einen Mann mit dem Messer schwer verletzte, sitzt weiter in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz auf Anfrage informierte, werde gegen den Mann auch wegen des Verdachts der Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls ermittelt. Die Fälle hätten sich im November und Dezember ereignet. Näher Angaben konnte Ingrid Burghart, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, noch nicht machen. Nach unbestätigten Informationen soll es sich um Vorfälle bei Kaufland und Edeka handeln.

Auf freien Fuß geblieben ist dagegen ein 37 Jahre alter drogensüchtiger Mann, der am 15. Dezember in Döbeln versucht hatte, zwei Frauen die Taschen zu entreißen, als diese von der Sparkasse kamen. Dabei wurde eine 93 Jahre alte Frau verletzt. Da die Ermittlungen der Polizei noch nicht abgeschlossen sind und die Akten noch nicht vorliegen, könne nicht nachvollzogen werden, weshalb damals kein Antrag auf Haftbefehl gestellt wurde, so die Oberstaatsanwältin. (DA/jh)

zur Startseite