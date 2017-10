Weitere Einschränkungen auf der Breiten Straße Bis voraussichtlich Freitag muss auch ein Abschnitt des Fußweges entlang der Grünanlage am Dohnaischen Platz gesperrt werden.

An und auf der Breiten Straße geht es noch wie vor baulich hoch her. © Norbert Millauer

Die Bauleute auf der Breiten Straße brauchen in den kommenden Tagen mehr Platz. Wie die Stadtwerke Pirna mitteilen, gibt es dadurch weitere Einschränkungen für Fußgänger und Autofahrer. Betroffen ist auch der Dohnaische Platz.

Vom heutigen Montag an bis voraussichtlich Freitag muss ein Abschnitt des Fußweges entlang der Grünanlage am Dohnaischen Platz gesperrt werden. Grund ist laut Stadtwerke eine Suchschachtung. Betroffen ist der Bereich in Höhe der Fußgängerquerung am Schwarzen Adler.

Fußgänger werden gebeten, in diesem Zeitraum den Weg an der nördlichen Häuserzeile zu benutzen. Ab dem 16. Oktober werden dann die Kanalbauarbeiten auf der Breiten Straße zwischen Siegfried-Rädel-Straße und B172 fortgesetzt. Dazu muss die Einmündung in die Siegfried-Rädel-Straße für zwei Wochen gesperrt werden. Man erreicht den Straßenabschnitt dann nur von der Robert-Koch-Straße aus, ein Abbiegen von der Breiten Straße in die Siegfried-Rädel-Straße ist nicht möglich. (SZ)

zur Startseite