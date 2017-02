Artikelempfehlung

Weitere Ehrenrunde für die neue Woba

Die Gründung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft droht zum Dauerthema zu werden. Kurz vor der Finanzausschusssitzung am Montag wurde der Fragenkatalog von Grünen-Stadtrat Michael Schmelich durch Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) beantwortet. Der wesentliche Punkt, der die Räte noch umtreibt, dreht sich darum, welche Rechtsform die neue Woba haben soll. Für eine GmbH & Co. KG würden keine Steuern anfallen, aber für eine GmbH. Da die Woba aber voraussichtlich keine großen Gewinne erwirtschaften wird, könne dieser Punkt, der bisher klar für eine GmbH & Co. KG spricht, eventuell auch vernachlässigt werden.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/weitere-ehrenrunde-fuer-die-neue-woba-3607072.html