Weitere Dörfer bekommen schnelles Internet

Für alle Grumbacher, Braunsdorfer und Kaufbacher, die noch im Schneckentempo durchs Internet zuckeln, gibt es Aussicht auf Besserung. Der Energieversorger Enso, seit Kurzem auch im Bereich der Telekommunikation tätig, will in den Wilsdruffer Ortsteilen ein Glasfasernetz verlegen und schnelles Internet anbieten. Dann könnten Nutzer auch hier mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Netz unterwegs sein.

Die Marktlage: Nachfrage steigt, aber zu wenig Anbieter auf dem Lande

Es sind nicht bloß die Dorfbewohner, die sich nach einem ähnlich schnellen Netz sehnen, wie es schon in den größeren Städten besteht. Auch zahlreiche Firmen sind auf schnelles Internet angewiesen, verschicken sie doch längst mehr per Datenleitung als simple E-Mails. Ob Bauzeichnungen oder umfangreiche Fotodokumentationen – das Herauf- und Herunterladen ist mühsam, die Firmen brauchen daher mehr Leitungskapazitäten. Allerdings sind diese im ländlichen Raum noch knapp, weil in den vergangenen Jahren kaum ins schnelle Internet investiert wurde. Es ist vor allem die Telekom, die gebaut und ein Kupferkabelnetz verlegt hat. Stand der Technik sind allerdings sogenannte Glasfaserkabel, die deutlich höhere Übertragungsraten zulassen. Druck macht nicht nur die Wirtschaft. „Wir werden immer wieder von Bürgermeistern angesprochen, ob wir nicht etwas tun können“, sagt Enso-Sprecherin Claudia Kuba. Für die Kommunen sei es ein Standortnachteil, kein schnelles Internet vorweisen zu können.

Die Technik: Firmeneigenes Netz und Telekomnetz verbinden

Die Enso unterhält seit Jahren ein firmeninternes Datennetz in ihrem Versorgungsgebiet. Die Glasfaserkabel verlaufen parallel zu Stromleitungen und Gastrassen und verbinden 90 Standorte. Damit steuern und überwachen die Mitarbeiter das Strom- und Gasnetz sowie alle Schaltstationen und Anlagen. 2015 öffnete die Enso dieses Netz für den breiten Markt, zunächst in einem Pilotprojekt in Großenhain, anschließend in Kesselsdorf und Wilsdruff. Das Prinzip: Vom Firmennetz ausgehend werden Glasfaserkabel in den Ortschaften verlegt. Diese binden an den Kabelnetzverzweigern der Deutschen Telekom an. Ab dort nutzt die Enso dann die Telekom-Kupferleitungen, die in die Wohnhäuser führen. Die Methode wird als „Vectoring“ bezeichnet. Das Glasfaserkabel sorgt dafür, dass höhere Übertragungsraten möglich sind als im herkömmlichen Kupferkabelnetz. „Wir können bis zu 100 Megabit pro Sekunde anbieten“, sagt Matthias Mennicke, Leiter des Regionalbereichs, zu dem auch Wilsdruff gehört. 2016 wurde solch ein Glasfasernetz von einem Enso-Betriebsstandort im Kesselsdorfer Gewerbegebiet ausgehend bis nach Wilsdruff verlegt. „Wir haben dort bereits mehr als 100 Kunden gewinnen können, viele weitere Verträge sind abgeschlossen, die Kunden wechseln demnächst zu uns“, sagt Pressesprecherin Kuba. Man sei mit der Resonanz sehr zufrieden und schätze auch das Kundenpotenzial in Grumbach, Braunsdorf und Kaufbach hoch ein.

Das Ziel: Bis Jahresende fast fünf Kilometer Leitung verlegen

Die Planung für den Bau in den drei Ortsteilen ist so gut wie fertig. Baustart soll bereits im April sein. Rund fünf Kilometer Glasfaserkabel werden verlegt. Ein Strang führt von Kesselsdorf nach Braunsdorf/Grumbach. Eine zweite Leitung zweigt von der Strecke Wilsdruff-Kesselsdorf in Richtung Kaufbach ab. Es gibt vier Bauabschnitte, in denen parallel gearbeitet wird. Denn der Zeitdruck ist groß – bis zum nächsten Winter müssen die Kabel liegen. Verlegt werden Leerrohre, in die das Glasfaserkabel eingeblasen wird. Mit Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen ist zu rechnen, darüber werden die Anwohner rechtzeitig informiert.

Die Neuheit: Erstmals Glasfaserkabel als Freileitung

Weil Grumbach ein langgezogenes Straßendorf ist, ist das Verlegen von Kabeln dort besonders aufwendig und kostspielig. Alternativ möchte die Enso darum neue Technologie einsetzen, deren Name allerdings alt und bekannt ist – die Freileitung. Was es seit Anfangstagen von Telefon und Strom gibt, war beim schnellen Internet bisher nicht möglich. Um das sensible Glasfaser zu schützen, musste es in die Erde. „Jetzt gibt es neue Materialien, was die Ummantelung anbetrifft. Das wollen wir in Grumbach erstmals einsetzen“, erklärt Bereichsleiter Mennicke. Die Grundlage für die Glasfaser-Freileitung gibt es schon: Teile Grumbachs werden über Freileitungen mit Strom versorgt. Mennicke: „Diese Masten nutzen wir dann für unsere Glasfaserkabel.“

