Weitere Diskussionen um neue Wohngebiete

Die Wilsdruffer Stadtverwaltung rechnet damit, dass der kürzlich vorgelegte Entwurf zum neuen Flächennutzungsplan überarbeitet werden muss. Zahlreiche Bedenken, Anregungen und Hinweise aus der Bevölkerung und auch von anderen Behörden sowie von Verbänden seien eingegangen. „Es zeichnet sich ab, dass Änderungen und Ergänzungen erforderlich werden“, sagte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) in der Stadtratssitzung. Auch könnte es sein, dass weitere Untersuchungen durchgeführt werden müssen. Zudem stehen noch einige Stellungnahmen von Verbänden aus. Im Flächennutzungsplan wird festgelegt, wie eine Gemeinde ihre Infrastruktur weiterentwickeln möchte. Vor allem geht es um Wohnbebauung, Gewerbegebiete, soziale Einrichtungen. In Wilsdruff sind vor allem die Pläne zur Erweiterung am westlichen Stadtrand umstritten. Dort sollen Eigenheimsiedlungen entstehen. (hey)

