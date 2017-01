Weitere Details zu Polizei-Großeinsatz In Pesterwitz waren am Mittwochnachmittag Spezialeinsatzkräfte angerückt und hatten einen gesuchten Straftäter festgenommen. Offenbar waren auch Drogen im Spiel.

300 Gramm Crystal fand die Polizei. © dpa

Bei dem Mann, den eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes am Mittwochnachmittag in Pesterwitz festgenommen hat, wurden größere Mengen an Drogen gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stellte sich bei der Festnahme heraus, dass der 54-Jährige rund 300 Gramm Crystal sowie rund 200 Gramm Marihuana bei sich hatte. Die Drogen wurden sichergestellt. Der Mann wurde in das Dresdner Gefängnis gebracht. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Offenbar wird dem Mann aber noch mehr vorgeworfen. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.

Links zum Thema Großeinsatz für Polizei in Freital

Die Verhaftung fand im Hof des Kirchgemeindehauses an der Ecke Zur Jakobuskirche/Am Pfarrgarten statt. Wie ein Mitglied der Gemeinde am Donnerstag erzählte, nutzte die Polizei den Hof bis zum Eintreffen weiterer Einsatzwagen. Der Mann habe sich aber nicht in dem Gemeindehaus aufgehalten. (SZ/win)

zur Startseite