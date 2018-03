Weitere Bauaufträge für Schulkomplex Nicht alle Aufträge gehen auf Beschluss des Schleifers Gemeinderats an den jeweils wirtschaftlichsten Anbieter. Wegen des Wetters war außerdem ein Baustopp nötig.

So soll der deutsch-sorbische Schulkomplex in Schleife einmal aussehen. © Bauconcept

Schleife. Die Erleichterung war dem Schleifer Bauamtsleiter Steffen Seidlich am Dienstag förmlich anzumerken, als er dem Gemeinderat wie üblich zum Stand der Dinge am Neubau des deutsch-sorbischen Schulkomplexes in Schleife berichtete. Zwar hatte das Wetter eine Unterbrechung der Arbeiten erfordert, doch dauerte diese nur einige Tage. Zwar war das Betonieren nicht möglich, die Arbeiten an der Verschalung gingen aber weiter. „Wir sind sehr froh, dass die Pause nur eine Woche gedauert hat. Denn der Zeitplan ist sehr eng gestrickt“, erklärte Steffen Seidlich.

In der Sitzung vergab der Gemeinderat Bauaufträge in einem Umfang von insgesamt 3,9 Millionen Euro. Die Beschlüsse dazu wurden allesamt einstimmig gefasst. Sie waren im Technischen Ausschuss vorberaten worden. Diskussionen im Gemeinderat gab es dazu nicht. Für den Bereich Heizung/Sanitär hatten acht Firmen die Unterlagen abgefordert, vier sich dann an der Ausschreibung beteiligt. Maßgebendes Kriterium sei letztlich der Preis gewesen, so der Bauamtsleiter. Für 1,2 Millionen Euro geht der Auftrag an die Firma GTS Boxberg GmbH. Sie hatte, und darüber sei man sehr froh, dafür wie auch für den Einbau von Lüftungs- und Klimatechnik das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Elf Firmen zeigten Interesse an diesem Auftrag, acht gaben ihre Angebote ab. Kosten von 487000 Euro sind in diesem Bereich veranschlagt. Ebenso klar fiel die Entscheidung für das Teillos der Gebäudeautomation aus. Dazu hatten neun Firmen ihr Interesse bekundet, sieben sich an der Ausschreibung beteiligt. Mit 198000 Euro kam das wirtschaftlichste Angebot von dem Dresdner Unternehmen Kieback & Peter GmbH & Co. KG, welches auch den Zuschlag erhielt.

Weniger eindeutig war die Entscheidung zur Vergabe des Bauauftrags im Bereich Starkstrom/Schwachstrom. Sieben Firmen hatten online die Unterlagen abgefordert, drei ihre Angebote abgegeben. Für rund zwei Millionen Euro geht der Zuschlag an die Firma AAB I&E Anlagenbau GmbH in Pößneck. Damit allerdings nicht an den wirtschaftlichsten Anbieter. Dieser würde, so war im Gemeinderat zu vernehmen, andere als die in der Leistungsbeschreibung geforderte Technik verwenden. Das mache einen Preisunterschied von 100 000 Euro aus, so Steffen Seidlich. Dennoch habe man sich für den zweitbesten Bieter entschieden. „Wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass wir nach Prüfung durch den Rechnungshof Fördermittel zurückzahlen müssen“, erklärte er. Man habe sich dazu in der Kreisverwaltung beraten lassen. Der Gemeinderat folgte der Argumentation der Verwaltung und fasste diesen Beschluss ebenfalls einstimmig. Das Ergebnis wird dem nicht berücksichtigten Anbieter mitgeteilt. Es bleibt nun allerdings abzuwarten, ob er gegen die Vergabeentscheidung Einspruch einlegt.

Derweil geht der Bau weiter voran. Oberste Priorität haben nach Aussage von Steffen Seidlich die Arbeiten im Obergeschoss im Bereich der Grundschule. Ab April soll dort das Gerüst für das Dach stehen. Auch eine Bauanlaufberatung zur Fassade mit Klinkern und Glas habe bereits stattgefunden. Vorbereitet werden die Ausschreibungen für die nächsten Baulose. Interessierte Firmen können sich dann wiederum auf einer Online-Plattform daran beteiligen.

Wie Steffen Seidlich informierte, habe man sich im Technischen Ausschuss des Gemeinderats zu einer Objektüberwachung verständigt. Ein Angebot liegt der Gemeindeverwaltung vor, ein zweites werde noch eingeholt. Beabsichtigt ist, die Baustelle mittels Kameras 24 Stunden überwachen zu lassen. „Damit wir schnell reagieren können, wenn ungebetene Gäste auf der Baustelle sind“, so der Bauamtsleiter. Hintergrund dessen ist, dass bereits eine Trafostation und mehrere Zaunfelder verschwanden. Allein die Trafostation hatte einen Wert von 21000 Euro.

Seit 2003 ist der Neubau einer Schule in Schleife im Gespräch. Dass es nun ein ganzer Schulkomplex mit Grund- und Oberschule, Hort, Turnhalle und Sportplatz wird, ermöglicht der finanzielle Ausgleich für die Belastungen, die die Menschen im Kirchspiel Schleife durch den Tagebau zu tragen haben. Rund 24 Millionen Euro kostet das Vorhaben. Ab dem Schuljahr 2019/20 sollen die Kinder aus Schleife und Umgebung in dem Neubau lernen.

zur Startseite