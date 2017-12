Weitere Bauarbeiten bei Capron Der Neustädter Wohnmobilhersteller baut gerade zwei neue Hallen. Nun gibt es schon neue Pläne.

Neustadt. Auf dem Firmengelände von Capron an der Berghausstraße in Neustadt werden derzeit zwei neue Hallen gebaut. Nun plant das Unternehmen weitere Arbeiten. Es möchte eine Betriebstankstelle und eine Waschhalle errichten. Die entsprechende Information erteilte Bauamtsleiter Michael Schmidt beim jüngsten Technischen Ausschuss. Das Gremium gab dem Vorhaben sein Okay, sodass sich Capron nur noch die Genehmigung vom Landratsamt einholen muss. Die beiden Anlagen sind an der Südseite der Produktionshalle geplant, neben der im Bau befindlichen Lagerhalle. (SZ/nr)

