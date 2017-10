Weitere Aufträge zur Schulsanierung Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten an dem Anbau der Oberschule Geising zum Ende der Winterferien abgeschlossen sein.

Bauamtsleiter Andreas Gabler vor dem Anbau der Oberschule Geising. © Egbert Kamprath

Die Sanierung des Anbaus der Oberschule Geising kann offenbar wie zuletzt geplant fortgesetzt werden. Laut Tagesordnung soll der Stadtrat Altenberg in seiner Sitzung am Montag mehrere Arbeiten vergeben, unter anderem für die Maurer- und Tischlerarbeiten. Damit wird der Brandschutz am Anbau verbessert. Läuft alles nach Plan, sollten die Arbeiten zum Ende der Winterferien abgeschlossen sein. Danach geht es im Altbau weiter, erklärte Bauamtsleiter Andreas Gabler in einem früheren SZ-Gespräch.

Außerdem soll der Stadtrat den Auftrag von Abbrucharbeiten am Vorschloss Lauenstein vergeben. Zudem befassen sich die Abgeordneten mit der Finanzierung eines Schaupochwerkes in Bärenstein, mit anstehenden Arbeiten im Stadtwald und mit erfolgten Investitionen im Sportinternat Altenberg. (SZ/mb)

Stadtrat, 23.10., Beginn 18.30 Uhr

