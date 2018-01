Weiterbildung zum Praxisanleiter

Das Berufliche Schulzentrum „Konrad Zuse“ (BSZ) führt ab Februar die Weiterbildung zum Praxisanleiter in den Gesundheitsfachberufen durch. Wer die Weiterbildung absolvieren möchte, der muss eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie eine mindestens zweijährige Berufserfahrung vorweisen. Die Weiterbildung schließt mit drei Modulprüfungen und einer praktischen Prüfung ab. Wenn man erfolgreich ist, gibt es ein Zeugnis und eine Urkunde, die zum Führen der Weiterbildungsbezeichnung berechtigt. Insgesamt umfasst die Weiterbildung 292 Stunden, gegliedert in 184 Präsenzstunden, 92 Stunden Selbststudium und 16 Stunden Hospitation. Sie findet vom 21. Februar 2018 bis 13. Februar 2019 jeweils am Mittwoch in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.40 Uhr statt. In den Winter- und Herbstferien sind drei bzw. zwei Seminartage vorgesehen. Ansonsten ist die Ferienzeit unterrichtsfrei. Anmeldung und weitere Informationen direkt beim BSZ, auch Hinweise, wie mit einer Förderung durch den Europäischen Sozialfonds die Gesamtkosten von 1 012 Euro minimiert werden können. (red/US)

