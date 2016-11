Weiter Wirbel um die Oueslatis Die Härtefallkommission entscheidet jetzt übers Schicksal der tunesischen Familie. Wie lange hält der Abschiebestopp?

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Familie mit ihrer Abgeordneten: Ilhem Oueslati (l.) und ihr Mann Ahmed (r.) mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Susann Rüthrich. Frau Oueslati hat jetzt einen Job bei Rüthrich. Die Kinder Hamsa (vorn), Lina (rechts) und Molk (links) gehen in Meißen in Schule und Kita. © Claudia Hübschmann Die Familie mit ihrer Abgeordneten: Ilhem Oueslati (l.) und ihr Mann Ahmed (r.) mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Susann Rüthrich. Frau Oueslati hat jetzt einen Job bei Rüthrich. Die Kinder Hamsa (vorn), Lina (rechts) und Molk (links) gehen in Meißen in Schule und Kita.

Hier im Meißner Plattenbaugebiet Fellbacher Straße wohnen die Oueslatis.

Es ist nur ein Teilzeit-Job. Zwölf Stunden die Woche. Aber bei was für einem Arbeitgeber. Ilhem Oueslati ist jetzt Angestellte des Deutschen Bundestages. Hier in Meißen, in der Kurt-Hein-Straße. Sie arbeitet für die SPD-Abgeordnete Susann Rüthrich.

Ihr aktuelles Projekt ist ein internationales Frauencafé für Flüchtlinge. Sie sollen dort ins Gespräch kommen, miteinander und mit anderen Frauen, Tipps erhalten fürs neue Leben hier und – das ist noch Zukunftsmusik – auch mit den einheimischen Frauen Meinungen und Informationen austauschen. Manfred Puhlmann, Mitarbeiter von Rüthrich: „Das Projekt kommt gut voran.“

Frau Oueslati hatte im Sommer zunächst einen Deutschkurs absolviert und nachmittags als Praktikantin bei der SPD gearbeitet. Seit September ist sie dort angestellt. Sie kniet sich rein in den Job. „Ihr Deutsch ist jetzt schon so, dass ich sie verstehen kann“, sagt Puhlmann. Hilfe beim Frauencafé erhält sie auch von den beiden jungen Meißner Stadtteilmanagerinnen Saskia Panke und Daniela Rogowski-Orwat. Der neue Café-Treff öffnet jeden Dienstag entweder nachmittags im Johannesstift oder vormittags im Bürgertreff Triebischtal.

Ilhem Oueslatis Mann Ahmed, der früher Polizist in Tunesien war, erhielt ein Angebot für eine Ausbildung im Restaurant Burgkeller. Er möchte aber lieber in das Sicherheitsgewerbe. Angebote habe er schon, sagen sowohl Puhlmann als auch Sören Skalicks vom Bunten Meißen. Die drei Kinder der Oueslatis gehen in Meißen in die Schule oder in den Kindergarten. Sie sprechen Deutsch, sind integriert.

Vollziehbar ausreisepflichtig

Anfang des Monats sollte die Familie mit ihren drei Kindern abgeschoben werden. Tunesien ist ein sicheres Herkunftsland. Die Oueslatis saßen schon in Leipzig im Flugzeug nach Tunesien, als Proteste aus allen politischen Lagern in Meißen Erfolg hatten. Die Familie durfte wieder aussteigen. Ihr aktueller Status ist laut Landratsamt Meißen: vollziehbar ausreisepflichtig. Allerdings gilt ein Abschiebestopp, so lange der Fall bei der Sächsischen Härtefallkommission liegt.

Nach Angaben ihres Chefs, dem sächsischen Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth (CDU), “prüfen wir die Situation der infrage stehenden Personen“. Der Fall könnte schon auf der nächsten Sitzung der Kommission am 23. Dezember beraten werden.

Die Kommission ist aber kein Rechtsmittel oder eine Instanz, die man im Anschluss an ein rechtsstaatliches Verfahren anruft. Sie wurde geschaffen, um die besondere Lage von Menschen zu bewerten, bei denen eine Ausreise eine besondere Härte bedeuten kann. Mackenroth: „Nur ein Mitglied der Härtefallkommission kann einen Fall vor die Kommission bringen - dies ist hier geschehen.“

Mit Eingang eines Selbstbefassungsantrags beim Vorsitzenden Mackenroth, inklusive einer datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung der Oueslatis, beginnt das Verfahren. Damit gilt kraft Gesetzes ein Abschiebungsstopp für die Dauer des Verfahrens. „Zu dem Antrag holen wir immer eine Stellungnahme der zuständigen Ausländerbehörde ein“, sagt Mackenroth. Wenn der Vorsitzende keinen Ausschlussgrund feststellt, wird die Angelegenheit Gegenstand der nächstmöglichen Sitzung der Härtefallkommission.

Kommission recherchiert

Was passiert dann? Stellt die Härtefallkommission mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder fest, dass trotz vollziehbarer Ausreisepflicht dringende humanitäre oder persönliche Gründe seine weitere Anwesenheit hier rechtfertigen, bittet der Vorsitzende der Härtefallkommission den sächsischen Staatsminister des Innern, die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis anzuordnen. „Dringende humanitäre oder persönliche Gründe können sich insbesondere aus dem Stand der sprachlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Integration in die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland ergeben“, heißt es in einer entsprechenden Verordnung.

Die Kommission würdigt die Entwicklung der Personen, recherchiert aber selbstständig. Mackenroth: „Wenn wir beispielsweise konkret von Straftaten oder häuslicher Gewalt im Umfeld des Betroffenen hören, gehen wir dem nach, geben allerdings nichts auf reine Gerüchte.“ Bei der Entscheidung hat die Integrationsprognose einen wichtigen Anteil.

Vor allem aber berät die Kommission in geheimer Sitzung und entscheidet, ob sie gegenüber dem Innenminister die Bitte formuliert, ein Aufenthaltsrecht zu gewähren. Die Beratungen sind vertraulich, die Kommission begründet ihre Entscheidungen nicht und gibt keine Mitteilungen über ihre Beratungen nach außen.

Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich, die im März ihr drittes Kind erwartet, mahnte in diesem Fall im Bündnis mit vielen Meißnern: Die Familie ist bestens integriert. Sie sollte hier bleiben dürfen.

zur Startseite