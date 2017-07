Weiter weniger Platz im Zug Auf der Strecke zwischen Chemnitz, Riesa und Elsterwerda fahren noch immer kürzere Züge. Wie lange, ist ungewiss.

Nach wie vor besteht für Reisende auf den Strecken zwischen Chemnitz–Riesa–Elsterwerda, Dresden–Hof sowie Dresden–Zwickau ein geringeres Platzangebot. Grund ist der Ausfall mehrerer fünfteiliger Triebfahrzeuge. Sie werden durch Dreiteiler mit weniger Sitzplätzen ersetzt. Die aus dem Verkehr gezogenen Wagen befinden sich beim Hersteller in Frankreich. „Die Wagen sind zu einer tiefergehenden Überprüfung“, so ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB), die die Strecke betreibt. Im Dezember 2016 war ein ungewöhnlich hoher Verschleiß an den Rädern der Züge festgestellt worden. 18 der 29 Triebzüge mussten zur Reparatur. Die damaligen Problemstellen sind nun noch einmal überprüft worden. Ein Teil der Züge ist bereits zurück in Deutschland, jedoch noch nicht in Betrieb. Die Wagen müssten erst wieder in den Regelbetrieb eingegliedert werden, so der Sprecher.

Vonseiten der Kunden hätte es bisher kaum Beschwerden gegeben. „Zum Glück sind Ferien und keine Schüler sowie wenige Pendler unterwegs.“ Verbindungsausfälle gebe es keine. Ab wann die fünfteiligen Wagen wieder im Einsatz sind, konnte der MRB-Sprecher nicht sagen. (SZ/mf)

