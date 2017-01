Weiter warten auf den Radweg Der Bau beginnt frühstens im Herbst. Seit 13 Jahren hoffen die Radler auf eine sichere Fahrt zum Bad. Bisher vergeblich.

Auf der rechten Seite der Straße zwischen Waldheim und Gebersbach soll ein Radweg gebaut werden. Doch auch diesen Sommer müssen die Kinder weiter auf der Straße ins Gebersbacher Freibad fahren. Baubeginn für den Weg ist frühstens im Herbst. © André Braun

Der Bau des gemeinsamen Rad- und Gehweges zwischen Waldheim und Gebersbach entwickelt sich zur unendlichen Geschichte. Jedenfalls scheint es so. „Es war einer der ersten Beschlüsse, die ich als Stadtrat mit gefasst habe“, erinnert sich Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Und das ist inzwischen 13 Jahre her.

Immer wieder hieß es in dieser Zeit, bald werde es losgehen. Auch im Januar vergangenen Jahres stellte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), in Aussicht, dass der Bau des rund 1,3 Kilometer langen Abschnitts 2016 erfolgen werde. Passiert ist wieder nichts. Eine Nachfrage des Döbelner Anzeigers ergab: Auch 2017 heißt es weiter warten auf den Radweg. „Mit dem Baubeginn ist erst im Herbst zu rechnen“, teilt Isabel Siebert mit.

Grund sind Veränderungen in der Ausführungsplanung. Diese werde derzeit erarbeitet. Dabei sei eine Optimierung am Ersatzneubau einer Stützwand zum Gebersbach vorgesehen. Um den Weg herzustellen, müssen insgesamt drei Stützwände und eine Brücke errichtet werden.

Für den Bau einer dieser Wände werden derzeitig verschiedene Varianten untersucht. Ziel ist es, eine wirksame Technologie zu finden, bei der die Kosten trotzdem nicht das Budget sprengen und der Eingriff in den Gebersbach gering ist. „Dafür sind nochmal Baugrunduntersuchungen erforderlich, die im Frühjahr durchgeführt werden“, erklärt die Pressesprecherin.

Da dies mit einer Änderung zum Grunderwerb verbunden ist, müsse abschließend noch einmal in das Planfeststellungsverfahren zurückgegriffen werden. Im Moment liegen noch nicht alle Bauerlaubnisse vor. „Die Abstimmungen mit den Grundstückseigentümern dauern an“, so Isabel Siebert. Da unklar sei, wie lange das Verfahren dauert, könnten zum Baubeginn und -ablauf noch keine konkreten Termine genannt werden. Damit hat von Neuem begonnen, was endlich abgeschlossen schien. Denn jahrelang hatte eine Erbengemeinschaft den Bau des Weges auf ihrer Fläche verweigert. Erst 2014 stimmte sie dem Vorhaben zu.

Wird der Geh-Radweg einmal gebaut, ist dafür eine Vollsperrung der Straße erforderlich, vor allem um die notwendigen Stützbauwerke mit schweren Bohrgeräten errichten zu können. „Dafür wird der gesamte Straßenquerschnitt benötigt“, erklärt die Pressesprecherin des Lasuv. Die Abstimmungen zur Verkehrsführung müssen noch geführt werden. Deshalb seien auch zu diesem Punkt noch keine konkreten Aussagen möglich.

Der Weg entsteht an der von Waldheim in Richtung Gebersbach führenden rechten Straßenseite. Am Ortseingang von Gebersbach ist eine Straßenquerung notwendig. Denn an dieser Stelle trifft der neue Weg auf den bestehenden Radweg durch den Ortsteil Gebersbach. Eine Ampel, die das Überqueren der S 32 erleichtern könnte, ist nicht vorgesehen. Aufgrund des Flora-Fauna-Habitats (FFH) „Unteres Zschopautal“ kann der Radweg von Waldheim aus nicht auf der linken Seite entlangführen. Das Schutzgebiet erstreckt sich vom Ortsausgang der Stadt auf einer Länge von rund 110 Metern nördlich der S 32.

Der Radweg soll vor allem zur Sicherheit der Kinder und Jugendlichen beitragen, die von Waldheim ins Gebersbacher Freibad fahren. Die Stadt Waldheim hatte sich nach dem Hochwasser im Jahr 2002 an der Finanzierung des Bades beteiligt und ihr eigenes Freibad an der Zschopau aufgegeben.

Die Kosten für den Wegebau einschließlich Bau- und Grunderwerb belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Die Finanzierung übernimmt komplett der Freistaat Sachsen.

