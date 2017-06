Weiter warten auf den großen Wurf Mit dem zerplatzten Traum vom Champions-League-Sieg endet für Uwe Gensheimer ein Jahr voller emotionaler Höhen und Tiefen.

Zweimal traf Uwe Gensheimer gegen Skopje – zu wenig für den Sieg. © dpa

Er verzog keine Miene. Mit gesenktem Blick und aschfahlem Gesicht nahm Uwe Gensheimer die Trophäe für den besten Torschützen der Königsklasse entgegen. Während Ex-Spice-Girl Melanie C „We are the champions“ mit den johlenden Siegern von Vardar Skopje sang, stand der Schock des in letzter Sekunde geplatzten Champions-League-Traums förmlich ins Gesicht von Deutschlands Ausnahme-Handballer geschrieben.

„Es ist zum Kotzen, so zu verlieren, ganz bitter, ein Scheißgefühl“, sagte der 30-Jährige. Das Finale mit Paris St. Germain sollte nach einem emotionalen Jahr voller Höhen und Tiefen zum Höhepunkt seiner Karriere werden, doch nach der 23:24-Endspiel-Niederlage vergossen die Stars aus der französischen Hauptstadt bittere Tränen. Selbst der Pokal für seine famose Champions-League-Saison mit 115 Toren, den er umgehend einem Pariser Betreuer in die Hand gedrückt hatte, war für Gensheimer kein Trost: „Das ist mir egal. In diesem Moment kann man sich nur schwer freuen.“

Zu sehr schmerzte der jäh zerplatzte Traum vom Champions-League-Titel, zu qualvoll wog noch der Moment nach, als Skopjes Ivan Cupic Gensheimer auf dem rechten Flügel entwischte und PSG mit seinem Siegtor zwei Sekunden vor der rettenden Verlängerung mitten ins Herz traf. Der viermalige Handballer des Jahres jagt weiter erfolglos seinem ersten großen internationalen Titel hinterher.

Es war nicht das erste Mal, dass Gensheimers Ziele in dieser Saison wenige Augenblicke vor Schlusspfiff schonungslos zerschmettert wurden: Im Halbfinale der Olympischen Spiele von Rio war es sein Pariser Teamkollege Daniel Narcisse, der der Nationalmannschaft zwei Sekunden vor Spielende die Hoffnung auf das Finale und die Chance auf die Goldmedaille nahm.

Der emotionale Tiefpunkt der Saison war für Gensheimer allerdings nicht sportlicher, sondern privater Natur. Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft im Januar in Frankreich – bei der die deutsche Auswahl im Achtelfinale scheiterte – musste er den Tod seines Vaters Dieter verkraften.

Zu Gensheimers emotionaler Achterbahnfahrt gehörten auch Höhenflüge: 364 Tage vor der Final-Niederlage in Köln hatte er den bislang schönsten Titel seiner Laufbahn gefeiert. Nach 13 Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen holte der gebürtige Mannheimer die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte. (sid)

