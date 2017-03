Weiter verhandeln um Geldauszahlung Nachdem die Sparkassenfiliale im Ort geschlossen wurde, ist jetzt eine andere Lösung in Sicht. Einen Geldautomaten wird es aber nicht geben.

Nachdem die Sparkasse Meißen Ende November vergangenen Jahres den Geldautomaten in Krögis abbaute, gibt es weiterhin im gesamten Gemeindegebiet mit 39 Ortsteilen keine Möglichkeit, Bargeld abzuheben. Wie die Sparkasse jetzt auf Anfrage mitteilt, sei man weiter auf der Suche nach einer Bargeldagentur. Dies sind Händler, die eine Kooperation mit der Sparkasse eingehen und in ihrem Geschäft Geld auf EC-Karte auszahlen. Ein solcher Händler sei aber in Krögis noch nicht gefunden worden. Die Filiale mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker in Krögis wurde aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Immer wieder war die Filiale in den vergangenen Jahren Ziel von Räubern und Vandalen.

Versuche, mit dem Norma-Markt eine Kooperation einzugehen, sind gescheitert. Das Unternehmen zahle generell kein Bargeld aus, für Krögis mache man da keine Ausnahme. Außerdem verfüge man nicht über die entsprechende Technik, hieß es aus dem Unternehmen. In Stauchitz, wo die Sparkasse und zuvor auch die Volksbank ihre Filialen schlossen, kann dagegen im Edeka-Markt bis zu 200 Euro an Bargeld abgeholt werden. Voraussetzung ist, dass die Kunden allerdings für mindestens 20 Euro einkaufen. Seit zwei Wochen gibt es in Stauchitz wieder einen Geldautomaten. Den hat die Card Point GmbH aufgestellt. Sparkassenkunden müssen allerdings 2,99 Euro pro Abhebung zahlen. Für Volksbank-Kunden ist das Geldabheben dort kostenlos. Möglich macht das eine Vereinbarung zwischen dem _Automatenaufsteller und der Volksbank (SZ/jm)

