Weiter Streit um Wärmeversorgung In den Häusern der Gesellschaft Projekt B in Olbersdorf hatten Mieter jetzt wiederholt kein warmes Wasser. Eine Lösung scheint vorerst nicht in Sicht.

Der Streit um die Versorgung mit Fernwärme zwischen der Grundstücksgesellschaft „Projekt B Olbersdorf“ und dem Olbersdorfer Wärmeversorger WVO geht weiter. Wie Mieter aus Projekt-B-Häusern im Olbersdorfer Wohngebiet Grundbachsiedlung gegenüber der SZ erklärten, ist die Fernwärmeversorgung am vergangenen Freitag zum nunmehr dritten Mal unterbrochen worden. Damit stand den Mietern zum wiederholten Mal unter anderem kein Warmwasser zur Verfügung. Wie WVO-Geschäftsführer Karsten Hummel am Dienstag informierte, ist die Wärmeversorgung der Liegenschaften der Projekt-B-Grundstücksgesellschaft in der Grundbachsiedlung jedoch am Dienstag um 8 Uhr wieder aufgenommen worden. In den Gebäuden der Grundstücksgesellschaft wohnen mehrere kinderreiche Familien.

Die Grundstücksgesellschaft und der Wärmeversorger WVO streiten sich um die Preisgestaltung und um offene Forderungen für die Wärmeversorgung. Beide Seiten hatten dazu im Juni eine Vereinbarung zur Begleichung dieser Forderungen und zu Zahlungsmodalitäten getroffen. Zuvor hatte die WVO Ende Mai zum ersten Mal die Versorgung der Projekt-B-Gebäude in der Grundbachsiedlung mit Fernwärme unterbrochen. Im Juli war die Versorgung wegen der unterschiedlichen Sichtweisen erneut eingestellt worden. Aus Sicht von Geschäftsführer Karsten Hummel ist die WVO der Grundstücksgesellschaft bei den Zahlungsfristen „weitreichend“ entgegengekommen. Vorwürfe gegenüber der WVO bezeichnete er als unbegründet: „Wir setzen den getroffenen Vergleichsvertrag konsequent um.“

Projekt-B-Geschäftsführerin Barbora Steger hingegen argumentiert in einer Information an ihre Mieter in Olbersdorf, der strittige Betrag sei bis auf eine vierstellige Summe beglichen. Andererseits habe die WVO vereinbarte Punkte nicht umgesetzt, heißt es in der Information der Gesellschaft. Darum habe diese nun rechtliche Schritte eingeleitet, so Frau Steger. (SZ/se)

