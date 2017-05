Weiter Streit um Parkplatz

Blick auf den Parkplatz am Blauen Wunder © Sven Ellger

Seit Wochen diskutieren Stadt- und Ortsbeiräte über den Parkplatz am Schillerplatz. Der Grund: Die Stadtratmehrheit will die Zahl der Stellflächen verringern. In ihrem Antrag schreiben die Räte von SPD, Grüne, Linke und Piraten, sie wollen das Blaue Wunder als Denkmal erhalten und daher das Parken unter der Brücke aus Brandschutzgründen verbieten. Außerdem liege der Parkplatz im Naturschutzgebiet.

An diesem Donnerstag steht der Antrag auf der Tagesordnung im Stadtrat weit oben und kommt so wahrscheinlich zur Abstimmung. Bei der letzten Sitzung wurde er vertagt. Sollte die Mehrheit halten und sich die Räte nicht wie in vielen Punkten uneins sein, wird der Antrag durchgehen und ein Teil der Plätze verschwinden. CDU und FDP sind gegen den Antrag. Die Gastronomen am Schillerplatz wie die Wirte von Schillergarten und Villa Marie wollen die Plätze in jedem Fall erhalten. Viele ihrer Gäste seien schon älter, könnten keine weiten Wege mehr zurücklegen und bräuchten einen Stellplatz in der Nähe. (SZ/jv)

zur Startseite