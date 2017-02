Weiter Rumgeeier um die Jahnhalle Die Klausur des Stadtrates brachte keine Klarheit – im Gegenteil, die Zukunft des Areals scheint wieder völlig offen.

Eigentlich ein Schmuckstück des Jugendstils, verfällt die Jahnhalle seit 2005. © Claudia Hübschmann

Was wird aus der Jahnhalle und dem angrenzenden Stück Land, das man unter dem Gesichtspunkt der Wohnqualität getrost als Filetstück bezeichnen kann?

Diese Fragen sollten auch in der Zisterzienser-Abtei St. Marienthal in der Oberlausitz geklärt werden, in die sich der Stadtrat am vergangenen Wochenende zur Klausur zurückgezogen hatte. Allerdings scheint die Zusammenkunft eher mehr Unklarheit als Klarheit gebracht zu haben.

Was letztere betrifft, so soll die Jahnhalle für einen symbolischen Euro an die am 27. Oktober 2016 gegründete Bürgerstiftung Meißen verkauft werden. Nicht wie etwa beim Hamburger Hof solle die Stadt jedoch dieses Mal eine Rückfallklausel in den entsprechenden Vertrag einbauen nach dem Motto: Hat die Bürgerstiftung innerhalb von fünf Jahren das Jahnhallen-Areal nicht entwickelt, fällt es an die Stadt zurück. Dies sei eine Forderung von FDP-Stadtrat Martin Bahrmann gewesen.

Das Gebäude und das dazu gehörende Umland nimmt eine Fläche von 9 457 Quadratmetern ein. Das gesamte Gelände jedoch ist 13 580 Quadratmeter groß. Um die restlichen 4 123 Quadratmeter hatte sich der Bauunternehmer Uwe Riße aus Sora beworben, um hier auf vier Baulandparzellen Eigenheime zu errichten.

Weil die erste Ausschreibung der Stadtverwaltung das Gesamtgelände von 13 580 Quadratmetern betraf, dieses aber nun wie oben beschrieben geteilt werden soll, war eine zweite Ausschreibung vonnöten. Die Frist dafür endete am 28. Oktober 2016. Wie der Stand der Dinge ist, wissen weder Ina Heß, Sprecherin der Bürgerstiftung, noch Bauunternehmer Uwe Riße. „Ich habe gar keine Informationen dazu, die Ausschreibung ist ja lange abgeschlossen“, so Ina Heß. „Ich finde es unhöflich, wie man mit den Bietern umgeht, ich erwarte, dass sich die öffentliche Hand an die Regeln hält“, sagt Uwe Riße.

Nach SZ-Informationen hat für den Wohnungsstandort in der zweiten Ausschreibung ein weiterer Interessent ein Angebot abgegeben. Damit nicht genug, wurde für die Baugrundstücke auf der Klausurtagung auch die Stadtentwicklungsgesellschaft Seeg ins Spiel gebracht, und zwar nachdem Seeg-Geschäftsführerin Birgit Richter die Klausurtagung verlassen hatte. Sie könne sich vorstellen, dass es Anfragen an die Seeg geben könnte, den neuen Wohnstandort selbst zu entwickeln: „Für möglich halte ich das, da müssen wir mal drüber nachdenken“, sagt Birgit Richter.

Ursprünglich wollte die Stadt für das gesamte, nun zu teilende Grundstück auf dem Jüdenberg mit dem 1895 errichteten Jugendstilbau und dem ehemaligen Sportplatz 46 000 Euro haben. Bauunternehmer Riße sollte mit Gewinnen aus dem Verkauf der neu errichteten Eigenheime samt Grundstücken die Jahnhalle sanieren. Heute wird der Verkaufspreis des Areals auf 400 - bis 500 000 Euro geschätzt.

Dieses Modell der Quersubventionierung dürfte mit der Teilung des Grundstückes nicht mehr funktionieren. Die Stadt könnte höchstens Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke für die Eigenheime an die Bürgerstiftung zur Sanierung der Jahnhalle weiterleiten. Allerdings braucht sie das Geld, um öffentliche Straßen, Wege und Parkplätze zu finanzieren. Fazit: Nach einem Jahr steht das Projekt Jahnhalle und Jüdenberg dort, wo es war – vollkommen am Anfang.

