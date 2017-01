Weiter Probleme mit den gelben Säcken Immer wieder bleiben Wertstoffsäcke in Altenberg liegen. Erst hieß es: wegen des Schnees. Aber das kann nicht mehr sein.

Gelbe Saecke auf der Dr.-Eduard-Bilz-Straße in Radebeul, aufgenommen am Donnerstag (13.10.16). Foto: Norbert Millauer WICHTIGE HINWEISE: Jeder Abdruck ist honorar- und umsatzsteuerpflichtig (7 Prozent)! Die Weitergabe des Bildmaterials an Dritte ist untersagt! Fuer Saechsische Zeitung frei, Pauschale bezahlt. Foto: Norbert Millauer / Norbert Millauer / Norbert Millauer © Norbert Millauer

Wegen der Schneefälle Mitte Januar gab es Probleme mit der Abholung der gelben Säcke. Obwohl das Wetter inzwischen deutlich ruhiger geworden ist, halten die Entsorgungsprobleme an. So war am vergangenen Freitag Termin zur Abholung der gelben Säcke im Altenberger Ortsteil Hirschsprung. An der Einmündung des Rotherdsteges zur Alten Dresdner Straße hatten die Bewohner des Rotherdsteges rechtzeitig fünf gelbe Säcke bereitgelegt, berichtet Dieter Böttrich, der ebenfalls dort wohnt. Diese Stelle benutzen sie seit Jahren, um dort die Säcke bereitzustellen. Sie ist also bekannt.

Böttrich beobachtete dann aus seinem Fenster, wie gegen 9 Uhr die Besatzung eines Autos der Firma Kühl den Behälter für gelbe Säcke an der Gaststätte Ladenmühle leerte. Anschließend fuhr das Auto jedoch an den Säcken, die am Rotherdsteg bereitgelegt waren, achtlos vorbei in Richtung Falkenhain. „Obwohl die Säcke gut sichtbar am Straßenrand lagerten“, teilt Böttrich mit.

Ein Nachbar rief deshalb die Entsorgungsfirma in Heidenau an, die im Auftrag des Dualen Systems Deutschland die gelben Säcke einsammelt, und bat um Abholung. Am Telefon wurde seitens der Firma Kühl versprochen, ihren Fahrer anzuweisen, die Säcke noch abzuholen. Leider ist das nicht geschehen, und die Säcke lagen das ganze Wochenende über, wie Böttrich berichtet. Er weist weiter darauf hin, dass die Säcke im oberen Osterzgebirge nicht lange offen am Straßenrand liegenbleiben können. „In unserer waldreichen Gegend stöbern nachts Tiere in den Säcken und zerreißen sie“, warnt der Hirschsprunger. Ähnlich problematisch wird es, wenn Sturm die Säcke durch die Gegend zerrt und sie dabei kaputt gehen und ihren Inhalt verteilen. (SZ/fh)

zur Startseite